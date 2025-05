Leticia Sabater se viste de monja en su nuevo tema para el verano

Leticia Sabater nunca dejar de sorprendernos. La cantante ha lanzado un nueva versión de la canción Yo no soy esa mujer de Paulina Rubio en la que pasa de monja a motera en cuestión de segundos. La artista ha anunciado la llegada del verano con su nuevo himno de empoderamiento femenino que ha compartido a través de su cuenta de Instagram.

“¡Hoy empieza el verano! Para mis fans y seguidores, aquí os dejo mi nuevo temazo del verano con videoclip en Instagram. Un videoclip y un tema especialmente dedicado al empoderamiento de la mujer. Cántalo, Báilalo, grítalo y defiende siempre la igualdad de la mujer con el hombre en todos los aspectos de la vida. ¡Arriba las mujeres! Os amo”, ha posteado en sus redes sociales.

La autores de canciones emblemáticas como La salchipapa, Leti Rap o El Polvorrón ha versionado un clásico de Paulina Rubio del año 2000 simulando a una monja que pasa a ser una motera empoderada.

“Yo no soy esa mujer, que no sale de casa / Y que pone a tus pies lo mejor de su alma / No me convertiré, en el eco de tu voz”, recoge el estribillo de la pegadiza canción de Leticia Sabater.