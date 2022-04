"Pablo y yo no hemos seguido... pero todo era una broma, más que nada"

LLuis Mengual dijo desde el minuto uno de Maestros de la costura que iba a hacerse con el maletín, y ha acabado llevándoselo. Afirmaba que Ancor -ganador de la cuarta edición- se lo había "robado", que esta vez nadie le iba a impedir que lo consiguiera, y así ha sido. En el transcurso de esta quinta edición del talent show de diseño de La 1 se ha visto un Lluis mucho más centrado en las pruebas, en coser, y menos en meterse en discusiones banales que no conducen a nada. El programa ha sacado, en este reencuentro, al Lluis más profesional.

El único que le ha sacado un tiempo de delante de la máquina de coser ha sido Pablo, el concursante valenciano de 24 años, amante del estilo bakala, con el que parecía que LLuis había iniciado una relación sentimental. Química había, pero juego también. Caprile, María Escoté y Palomo no paraban de decir que esta edición iba a acabar en boda, pero finalmente la distancia ha podido más, y también la prioridad de ambos de dedicarse a su auténtica pasión: la moda.

-¿Siguen con su relación Pablo y usted?

-Él se marchó a Valencia, y yo a Barcelona, y no hemos visto el momento de encontrarnos. Cada uno se ha puesto a trabajar en sus cosas y la relación se ha enfriado. Aunque lo que los espectadores han visto en el programa también tenía mucho de broma. Empezamos nosotros y los jueces nos siguieron el juego. Nunca ha habido intenciones más allá de esto.

-Cuando se presentó a la pasada edición, la cuarta -en la que quedó segundo-, se ve que le quedó la espinita clavada de no ganar.

-Bueno, eso también ha sido bastante broma... Yo he dicho mil veces que Ancor me había robado el maletín, pero la verdad es que quedé súper contento con el segundo puesto. Cuando me llamaron para volver, pues pensé que era una oportunidad para seguir promocionando mi trabajo, pero le juro que nunca pensé que iba a superarme, que iba a llegar más lejos aún y ganar. Mostrar tanta seguridad ha sido también un juego, pero ha sido visionarlo, y hacerme con el premio, así que tendré que hacerlo más veces a partir de ahora (risas).

-¿En qué va a invertir el premio?

-Invertirá en mi firma, por supuesto, todo el dinero va a ir a ella. Y, por supuesto, todo el trabajo. Hacer crecer mi firma, ésa es mi prioridad. También estoy abierto a propuestas de todo tipo, a las puertas que se me quieran abrir... Yo es que siempre he sido muy trabajador...

-Cuándo entró a la cuarta edición, ¿ya tenía en marcha la marca que lleva su nombre, 'Lluis Mengual'?

-Sí, sí, por supuesto. Lo que conseguí después de quedar segundo en Maestros de la costura es abrir mi web, para venta on line, pero la firma ya estaba en marcha. Hacía, sobre todo, trajes a medida. Repartía tarjetas mías en las casas de costura, en los ateliers, por si necesitaban mi trabajo y, después del programa el año pasado, la verdad es que le di un empujón importante. Espero que ahora ser el ganador también me sirva de plataforma para hacer más visible mi trabajo.

-¿Qué proyectos tiene en marcha actualmente?

-De momento estoy esperando a recibir propuestas... Actualmente estoy en Madrid, estudiando el máster (de Conde Nast), y dedicado a mi formación, a aprender... Hay que empezar desde abajo y, bueno, poquito a poco. Aquí en Madrid pues también tengo la posibilidad ahora de acudir a eventos, espero que Caprile me deje las máquinas de su taller, y con Cristina Navascues también tengo una relación estupenda, es una mujer encantadora. Quizás acabe mudándome a Madrid, quién sabe.

-¿Ha pensado en esta edición en tirar la toalla y dejar el concurso alguna vez?

-Nooo, tirar la toalla, no. A veeeer, ha habido momentos buenos, y también muy malos pero, chica, así es la vida. En todas las historias hay sus más y sus menos, pero irme no, no lo pensé.

-¿Cómo se lleva con Borja, que quedó segundo? Ha hecho muchas más amistades en esta edición que en la anterior, ¿no?

-Borja es un tío estupendo y la verdad que sí, me llevo amigos para toda la vida. Es que la convivencia en la casa es muy estrecha y esta vez he encontrado a personas fabulosas, que merecen la pena, y cómo no vas a hacer amigos... el concurso es muy intenso: risas, llantos, emociones, y muchos, muchos nervios.

-Se le veía la cara de emoción cuando Marina Pérez, en la final, salió vistiendo su vestido, un diseño, por cierto, de crepe de lana negro adornado con 80 metros de plumas de avestruz. Ahí es nada.

-Claro, al fin y el cabo lo que busca un diseñador es que la gente vista sus creaciones. Para mí no hay mejor halago que cuando alguien lleva una pieza mía y le dicen que está muy favorecido, que va muy bien. Yo lo que pretendo es que los/as clientes estén satisfechas con mi trabajo y ya, cuando es una famosa, eso es estupendo... supone un espaldarazo enorme al trabajo que se ha realizado.

-Por cierto, su madre y su abuela iban muy guapas en la gala final con sus diseños, y no lo digo por decir.

-¡Es verdad! Les han dicho mucha gente que iban muy bien, y ella súper orgullosas y felices. Eso es lo que pretendo con mi trabajo: comprender lo que quiere la clienta, para hacérselo, ni más ni menos.

-La 'tieta' ('tía', que viene a ser en catalan un nombre génerico para denominar a las mujeres mayores que tienen algún vínculo familiar con el que habla), en esta edición ha dado paso a una mujer con mucho más 'glamour' (risas).

-¡Aiiinssss, la tieta, la tieta...!!! Siempre llevaré una tieta dentro, pero hay que crecer, abrir la mente y mejorar, siempre siendo fiel a tu estilo, claro.