Lydia Bosch, un aniversario amargo

Estrella televisiva en los 90 y algo desaparecida en el panorama actual. Su nombre real es Lydia Boquera, aunque es popularmente conocida por su nombre artístico, Lydia Bosch, tal y como le aconsejó Chicho Ibáñez Serrador. Acaba de cumplir 57 años, un aniversario que ha estado empañado por una mala noticia: un cáncer de piel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lydia Bosch (@lydiabosch)

Según ha confesado la intérprete catalana se lo diagnosticaron hace dos semanas y por suerte no es un cáncer peligroso. El origen de la detección fue una lesión en la piel a la que no dio mayor importancia. "Hola querida familia. Hoy es mi cumpleaños y quiero compartir con vosotros que hace dos semanas, a través de una biopsia en una lesión de la piel de mi barbilla que nunca terminaba de curar, me diagnosticaron un epitelioma basocelular de tipo expansivo. Es cáncer de piel, pero aunque la palabra en un principio asuste mucho, no es un cáncer peligroso como puede ser el melanoma", escribió en sus redes sociales.

La actriz ha desvelado la causa fundamental que ha podido desencadenar la enfermedad. "El principal factor de riesgo para desarrollar epiteliomas es la exposición al sol. Y yo desde mi adolescencia he comprado todas las papeletas para tenerlo. He hecho verdaderas burradas para broncearme. Y el efecto acumulativo del sol en mi piel ha provocado esto·, añadió a su relato. También ha puesto el acento en la importancia de los cuidados y la prevención. "Tenemos que tomar conciencia y hacernos revisiones de la piel anualmente para evitar males mayores. Voy a empezar a cuidarme en serio y compartiré por aquí mis avances y descubrimientos", aseguró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrea Molina (Andy)🍀 (@andymolina92)

Tras acumular varios fracasos sentimentales, no se le conoce pareja en la actualidad. Para Lydia Bosch sus hijos "son lo mejor". Andrea (28 años) es el fruto de su relación con Micky Molina, su gran amor. Mientras que los mellizos Ana y Juan (17 años) son hijos de su matrimonio con Alberto Caballero. La presentadora ha recibido numerosos mensajes de ánimo y apoyo de sus seguidores. Entre ellos, la felicitación más especial ha sido la dedicatoria de su hija Andrea. "Quiero seguir haciéndome un ovillo a tu lado y que me abraces fuerte toda la vida. Te quiero. Feliz cumpleaños, mami", expresó su primogénita.