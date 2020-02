Macarena García deja, de momento, la maternidad para el futuro

Invitada al evento solidario de la firma de cosméticos Kiehl´s, Macarena García, a sus 31 años, ha desvelado que la maternidad es un proyecto que deja para más adelante. Feliz desde hace tiempo junto a su pareja, el cantante Leiva, la actriz sí se reconoce "niñera".

La marca neoyorquina Kiehl’s Since 1851, conocida por sus fórmulas de origen farmacéutico y por su extensa labor filantrópica, ha presentado en Madrid los resultados de su proyecto solidario, Redondea sonrisas, cuyo objetivo es recaudar fondos para mejorar la vida de los niños enfermos de cáncer a través de la Fundación Juegaterapia.

Gracias a este proyecto solidario, cualquier consumidor de la firma tiene la oportunidad de realizar una donación en cada una de sus compras, añadiendo 50 céntimos al ticket de compra que son destinados íntegramente a colaborar con el próximo 'Jardín de mi Hospi' que la Fundación Juegaterapia planea construir el próximo año en el Hospital Niño Jesús para mejorar la vida de los niños enfermos de cáncer ingresados. Además, por su parte, la marca también dona 50 céntimos con cada aportación. Los 42.386€ recaudados suponen un hito histórico con lo que podrán ayudar a la Fundación como confesó María Benito, directora general de Kiehl ́s España: "Es un orgullo hacer entrega de esta cifra record, fruto de la colaboración de toda la familia Kiehl’s. En el ADN de la marca está devolver a la comunidad lo que recibimos de ella, y esta es la mejor prueba de ello".

Macarena García, asidua a respaldar iniciativas solidarias como ésta (sobre todo si se trata de ayudar a niños), lleva un lustro saliendo con Leiva. Con su habitual sonrisa, la protagonista de La llamada aseguró que en algún momento le encantaría ser madre, aunque será dentro de unos años: "De momento estoy tranquila, trabajando y enfocada en otras cosas. De momento no"; eso sí, reconoció que en un futuro "me encantaría". Actualmente dice estar en "un momento vital de crecimiento y me encanta estar con niños. De momento soy feliz de poder acompañar a mis amigas en su maternidad", sostuvo.