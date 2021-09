Guerra abierta en Mónaco

Nicole Coste, la madre del hijo ilegítimo de Alberto de Mónaco que acaba de cumplir 18 años, se ha despachado a gusto en la revista Paris Match. En una entrevista en la misma publicación en la que en el año 2005 reveló que Alexandre era hijo del príncipe Alberto, ahora declara la guerra a la princesa Charlene, la esposa de éste.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Paris Match (@parismatch_magazine)

"Cambió a mi hijo de habitación, aprovechando la ausencia de su padre, y le instaló en el ala de los empleados", cuenta la ex azafata de vuelo, nacida en la isla de Tongo, quien señala que este incidente ocurrió hace años, cuando Charlene y Alberto aún estaban prometidos. "Como madre, no encuentro palabras para describir este comportamiento", concluye.

"Teniendo en cuenta nuestros respectivos lazos con el príncipe deberíamos apoyarnos cordialmente. En nuestra situación la diplomacia debe imponerse", ha declarado. Y, al parecer, ésta no ha sido la única situación a lo largo de los últimos años que le han molestado: "He vivido cosas que me han alertado e impactado", señala.

Los rumores de crisis entre Alberto de Mónaco y Charlene se desataron hace unos meses. Sin embargo, la pareja se encargó de desmentirlos hace unos días con la visita del príncipe y sus mellizos a Sudáfrica. Cuando parecía que las aguas bajaban más calmadas, la madre del primogénito de Alberto ha desencadenado otra tormenta.

En cambio cuando habla de Alberto II, su tono cambia y únicamente tiene buenas palabras hacia él, a pesar de que no reconoció a Alexandre oficialmente hasta el 5 de julio de 2005, y a través de un comunicado de su abogado."Alberto siempre ha asumido su papel de padre y nunca se ha tenido que llegar a ningún acuerdo económico entre nosotros. Suelen practicar deporte juntos y también hablan de política", detalla sobre la relación padre e hijo.

Nicole también habla sobre la relación entre Alexandre y sus hermanos pequeños, los mellizos de Alberto y Charlene, de seis años: "Jacques y Gabriella son aún muy pequeños, pero cuando Alexandre tiene la oportunidad de verlos, juega feliz con ellos". Aunque con la Grimaldi que mejor se lleva es con Jazmin Grace, la otra hija extramatrimonial que el soberano tuvo con Tamara Rotolo.