Madrid vuelver a ser la capital de la moda este miércoles

La Semana de la Moda de Madrid arranca este miércoles de forma oficial con las presentaciones de las nuevas colecciones de los grandes diseñadores patrios. Desde el miércoles al domingo 13 de marzo llega a la capital la gran pasarela de la moda española en su 75 edición de la mano de Ángel Schlesser, Isabel Sanchis, Teresa Helbig, Pedro del Hierro o Pertegaz, entre otros.

Como todos los años, la antigua pasarela Cibeles no viene sola y este 2022 la moda sale a la calle con Madrid es Moda y la iniciativa #ESlow Fashion in Motion, con un autobús que recorrió las calles de Madrid donde 12 diseñadores, incluidos Eduardo Navarrete, Juanjo Oliva, Maison Mesa, María Lafuente, Roberto Verino y The Extreme Collection, mostraron sus colecciones en plena calle. El martes, en el OFF, ya presentaron sus propuestas Odette Álvarez en el madrileño Hotel Wellington, y Montenegro en la terraza del Canopy By Hilton Madrid Castellana.

Esta nueva edición viene cargada de optimismo e IFEMA volverá a tener un cien por cien de aforo en los desfiles después de dos años reducido debido a la pandemia del coronavirus.

Durante estos días en que la moda es protagonista habrá pases tanto dentro como fuera de IFEMA en una programación que, pese a ausencias como la de Maya Hansen, incorpora actividades tan originales como un fashion show dedicado a la serie de Netflix Los Bridgerton.

Madrid Fashion Week volverá a reconocer el talento emergente con el premio Mercedes Benz Fashion Talent al mejor diseñador novel. En esta edición, el galardón recupera su carácter internacional pues el ganador desfilará en la Mercedes Benz Prague Fashion Week.