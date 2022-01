Maite Zaldívar también tiene mucho que decir

Después de la emisión de No es la hora de la venganza, es la hora de la verdad, una docuserie en la que el ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, habla de su relación con Isabel Pantoja y su ex mujer, Maite Zaldívar, ahora es ésta última la que dará su versión de los hechos en Maldita la hora.

Pantoja, Muñoz y Zaldívar protagonizaron un mediático triángulo amoroso entre los años 2003 y 2006, cuando el ex alcalde comenzó un romance -primero secreto y público después- con la tonadillera y a espaldas de su mujer. Además del plano amoroso, los tres se vieron envueltos y fueron juzgados y condenados por su participación en la Operación Malaya, que los tres pagaron con penas de prisión. Entre los aperitivos con los que se despacha Zaldívar contra Isabel Pantoja en la promoción de su programa se encuentran frases como "Tú lo que hiciste fue robar a mi familia (en referencia a la cantante)"; o "Soy como cualquier cornuda del mundo, la última en enterarme".

Con este nuevo y polémico formato de entrevista y debate posterior, Telecinco pretende enganchar a los espectadores a partir del próximo viernes en prime time, aprovechando el tirón de la docuserie de Julián Muñoz. Tras salir de la cárcel el 11 de agosto de 2016, Maite ya había participado en otro programa de la cadena, Supervivientes 2018.

Vuelta a la tele a lo grande

Maite Zaldívar es un conocido personaje televisivo del mundo Mediaset. Saltó a la fama por su matrimonio con Julián Muñoz. En aquel momento el ex alcalde de Marbella no era conocido, pero fue su romance con Isabel Pantoja a espaldas de su mujer lo que provocó que ambos saltarán a los platós de televisión. Desde entonces, se ha convertido en un personaje de la cadena.

Zaldívar y Muñoz se casaron en 1974 y formaron juntos una familia al tener dos hijas: Eloisa y Elia. En los 90 su vida comenzó a acaparar la atención pública, dado que su marido entró en política como alcalde de Marbella con el partido GIL y ella siempre le prestó todo su apoyo. A pesar de ello, su matrimonio se rompió cuando, en 2003, se descubrió que el entonces político estaba siendo desleal a su mujer al mantener una relación secreta con la popular Isabel Pantoja. Esta noticia acaparó todos los medios de comunicación y fue un gran escándalo público, por lo que, desde entonces, la vida de Zaldívar cambió para siempre.

Como consecuencia, la ex mujer de Muñoz comenzó a visitar todos los platós de Telecinco para hablar de cómo había sido traicionado por su pareja y de su separación. Desde entonces, se convirtió en un conocido personaje mediático, comenzó a participar en diferentes espacios rosa y se declaró enemigo número uno de Pantoja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El puesto 85 (@elpuesto85)

Su presencia en la tele volvió a dispararse en 2006 al destaparse el caso Malaya. El 27 de octubre de 2014 Maite ingresó en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en Málaga. Su pareja, Fernando Marcos, con el que mantiene una relación sentimental desde 2004, se volcó completamente en sacarla de la cárcel y, en 2016, inició incluso una recogida de firmas para lograr que le concedieran el tercer grado, dado que aseguraba que se había rehabilitado. Tras años de esfuerzo, en 2016, le fue concedido. Pero debía volver cada noche para dormir en su celda. Después se hizo con un permiso especial para los fines de semanas. El 11 de agosto de 2016 abandona definitivamente la cárcel, aunque durante unos meses tenía que volver a dormir allí.

Tras cumplir su condena, regresó con más fuerza que nunca a los platós de Mediaset. Su vida volvió a tener relevancia pública y se convirtió en invitada habitual de espacios como Salsa Rosa o A tu lado. Incluso se convirtió en concursante de Supervivientes, donde participó en la edición por parejas junto a su novio, aunque fueron expulsados la primera y segunda semana respectivamente. Junto a Marcos, Maite también emprendió una carrera empresarial; abrieron el restaurante El Puesto 85, un gastrobar que regentaban en el mercado de abastos de Marbella. Tras el confinamiento tuvieron que cerrarlo porque no era rentable.

"Lo peor que me ha pasado en esta vida ha sido que en ella asomase Isabel Pantoja", ha apuntado en más de un programa de Telecinco. Está convencida de que la artista le "destrozó" la vida, así que todo apunta a que no se cortará un pelo a la hora de criticarla en su nuevo espacio.