¿Por qué 2022 está siendo un mal año para el amor? Hay razones

Las separaciones de Tamara Falcó e Ínigo Onieva y la de Risto Mejide con Laura Escanes vienen a confirmar que el 2022 no está siendo un buen año para el amor. Las separaciones se han convertido en una tónica habitual durante el presente año. La salida de la pandemia y la situación de incertidumbre que reina en el ambiente seguro que tienen mucho que ver con muchas de las rupturas que se están produciendo en el panorama celebrity. Hemos dejado atrás una de las etapas más negras de la historia reciente y quizás el autocontrol brilla por su ausencia, además de observar que la paciencia del ser humano es cada vez menor. En muchos casos se apuesta por el borrón y cuenta nueva en lugar de salvaguardar la relación. A todo ello hay que sumar los factores más recurrentes: infidelidades, desgaste, desavenencias o falta de comunicación.

En este momento la ruptura más mediática ha sido la protagonizada por Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La separación curiosamente ha llegado 48 horas después de que ambos anunciaran su compromiso de boda. Un enlace que no tendrá lugar, porque se ha filtrado un vídeo del empresario en el que aparece besando a otra mujer. Tras negar las imágenes, tuvo que salir al paso y reconocer su error. Las disculpas públicas no han sido aceptadas por la marquesa de Gríñón que no quiere saber nada de Íñigo. Así que habrá que esperar para ver pasar por el altar a la hija de Isabel Preysler.

También se ha esfumado el amor que continuamente deslizaban Risto Mejide y Laura Escanes a través de sus redes sociales. El publicista y la influencer llevaban siete años juntos y tienen una hija en común, Roma. En este caso, ha sorprendido que la ruptura se ha producido unas horas después de que Laura hiciera público lo que le dijo Risto la primera vez que intimaron. Ambos han tomado caminos separados, y en primera instancia, parece que el presentador de Todo es mentira es el que peor parado ha salido de la ruptura.

El final de la relación sentimental entre Esther Doña y Santiago Pedraz está muy reciente. La viuda del marqués de Gríñón había anunciado su compromiso con Pedraz unos días antes de la ruptura. Al parecer, el juez quiso poner fin a su relación mediante un mensaje de WhatsApp. Una serie de desavenencias e intereses se han llevado por delante las intenciones de boda de Esther Doña.

La Familia Real no se ha librado de la crisis de amor del 2022. La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin anunciaban a finales del mes de enero su ruptura. “De común acuerdo, hemos decidido interrumpir nuestra relación matrimonial. El compromiso con nuestros hijos permanece intacto. Dado que es una decisión de ámbito privado, pedimos el máximo respeto a todos los que nos rodean”. Con estas palabras se finiquitaban 24 años de matrimonio que dejaron como fruto a sus cuatro hijos. La causa de la separación fue la relación que mantenía el exjugador de balonmano con una compañera de trabajo, Ainhoa Armentia.

Piqué y Shakira han protagonizado otra de las rupturas más sonadas de lo que llevamos de año. Tras 12 años de relación y con dos hijos en común, Sasha y Milan, pusieron el punto y final a su historia de amor con un escueto comunicado: “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”. Con el paso de los días han salido a la luz supuestas infidelidades del futbolista que habrían dinamitado la relación. El defensa ha vuelto a encontrar el amor junto a Clara Chía Martí, una joven barcelonesa que trabaja en su empresa Kosmos.

Mario Casas y Desiré Cordero; Melissa Jiménez y Marc Bartra; Anabel Pantoja y Omar Sánchez; Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas; Fonsi Nieto y Marta Castro; William Levy y Elizabeth Gutiérrez; Anna Padilla e Iván Martín; Elena Tablada y Javier Ungría; Tamara Gorro y Ezequiel Garay; y Laura Matamoros y Benji Aparicio han puesto el punto y final a sus relaciones en un año aciago para el amor.