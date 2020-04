Malú dará a luz en casa por miedo al coronavirus

Toda precaución es poca para esas mujeres embarazadas que darán a luz en las próximas semanas y que, debido a la pandemia de coronavirus, temen contagiarse si acuden al hospital, o peor aún, que sus recién nacidos contraigan el temido virus. En el caso de Malú, según cuenta la revista Lecturas, el miedo que ha asaltado a la cantante desde el comienzo de esta situación la ha conducido a tomar una decisión drástica en cuanto al nacimiento de su primer hijo, previsto para finales de mayo.

Según la publicación, Malú, aconsejada por un médico cercano a ella y a su familia, dará a luz en su propio hogar para evitar desplazarse al hospital. Así, el parto tendrá lugar en el domicilio que la artista comparte con su pareja desde hace algo más de un año, el abogado y ex presidente de Ciudadanos Albert Rivera.

La artista y el ex político, según dicha información, contarán con un equipo de profesionales: un ginecólogo, una comadrona, un pediatra y un anestesista se desplazarán hasta su casa el día del feliz acontecimiento.

Malú no es muy dada a hablar de su vida privada, pero hace unos días se sinceró con sus fans, a quienes les contó cómo está llevando su embarazo y este tiempo de aislamiento en casa. A través de un live de Instagram, la artista hizo las delicias de sus seguidores desvelando, por ejemplo, que se encuentra "muy bien" y que ha tenido "mucha suerte" con este embarazo. "El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido mucha suerte, porque, afortunadamente, no ha sido de vomitar, sino genial. Todo me ha sentado bien. De hecho, todo me sienta demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho", señaló. También reconoció que en cuanto al parto sigue las recomendaciones que le han dado. "Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios y no se sabe muy bien. Yo prefiero no contagiarme, que es lo que me han recomendado. Evitarlo por si acaso".