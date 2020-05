Malú revela que el bebé que espera con Rivera es una niña

El hormiguero 3.0 : quédate en casa contó la noche del jueves con una de las entrevistas más esperadas de esta semana. Pablo Motos conectó en directo con Malú, que además de contar cómo está afrontando la crisis sanitaria generada por el coronavirus, desveló por fin el sexo del bebé que espera junto a su pareja, Albert Rivera. "Se ha hablado mucho del sexo de tu bebé... ¿es niño o niña?", le preguntó el presentador a la artista. "¡Es una niña!", exclamó Malú con una amplia sonrisa: "Cuando sabía que estaba embarazada lo de niño o niña se me borró de la mente, solo quiero que esté sano". No obstante, reconoció que cuando supo que era una niña le hizo "mucha ilusión".

Respecto al nombre de la pequeña, aseguró que tendrá esa conversación con su pareja más adelante: "Tenemos nombres que nos gustan pero estamos esperando a que llegue ese momento y a verle la cara. La lista que tenemos ha sido fácil, nos entendemos bastante bien en ese sentido. La discusión vendrá cuando llegue el momento", aseguró.

Sobre su embarazo, Malú comentó que al principio "era todo muy raro porque te hinchas de repente, no entiendes muy bien qué está haciendo tu cuerpo. Cuando empieza a salir el pie por un sitio, el culo por otro, la mano por otro... te quieres morir. Sentir a mi bebé dentro, independientemente de que hay momento difíciles, es lo más bonito del mundo", declaró en el programa de Antena 3. No obstante, la artista reconoció que está tranquila ante el hecho de poder dar a luz durante el coronavirus. "Estoy tranquila porque confío mucho en nuestra Sanidad y en nuestro sanitarios. Desde el primer momento mi médico me ha tranquilizado", explicó la cantante, que confía en poder "saltarse" la pandemia porque todavía le quedan unas semanas para salir de cuentas.