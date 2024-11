Malú relata su tormentosa experiencia con la anorexia

Malú ha pasado por el diván de Vicky Martín Berrocal. En el pódcast A solas con… la artista se ha abierto en canal desvelando un episodio crítico de su vida. La intérprete de Aprendiz tuvo que luchar durante muchos años contra la anorexia, un trastorno alimenticio que le llevó hasta el límite y que no pudo atender como hubiese querido por sus compromisos profesionales.

“Hubiera sido un escándalo mediático y no queríamos que pasara. Trastornos de empezar a comer menos, de obsesión por la delgadez, por estar delgada, por estar físicamente como tenía que ser… Y se me fue bastante de las manos. Yo seguía trabajando, seguía con mil cosas… No podía centrarme en eso, y eso estaba ahí, iba y venía, hasta que ya dejó de venir, hasta que un día dije: ‘Ya está’”, ha reconocido.

Un amigo le recomendó que fuese a un psiquiatra y a partir de entonces su vida cambió de manera radical. No obstante, fue un proceso largo del que le costó reponerse. Incluso llegó a quitar los espejos y pesos de su casa.

“Estuve un montón de años con el sí y con el no. Quité todos los espejos y los pesos de mi casa para no ver constantemente mi imagen. Cosa que es difícil porque te ves luego en otro sitio que no es el espejo. Fui al psiquiatra y en la charla para contarle que no podía dormir le conté que había tenido trastornos alimenticios. Le dije que tenía esa enfermedad y me dio una charla muy chula, bastante corta y tonta, en la que me preguntó a qué edad había empezado. Nunca lo había contado, no sabía ni cómo contarlo porque no lo había hecho nunca”, ha explicado.

Malú ha admitido que es una persona muy insegura, pero que cuando se sube al escenario para cantar adquiere un poder especial. “Allí siento un empoderamiento brutal. Y fuera del escenario me hago pequeñita otra vez”, ha añadido.