Mar Torres, la novia de Froilán, abre su corazón

Mar Torres acaba de entrar al olimpo del famoseo. Desde que abrió públicamente su cuenta de Instagram, dando a conocer su día a día y su cambio de aspecto, no hay semana en la que no se hable de la novia de Felipe Juan Froilán, el hijo de la infanta Elena. La joven ha concedido su primera entrevista a la revista Vanity Fair, en la que, entre otros temas, habla de su relación de pareja, de su espectacular transformación física y de su intención de dedicarse a la moda.

La joven murciana, nieta del millonario empresario Tomás Fuertes, confiesa que conoció a Froilán en 2014 cuando sus padres la matricularon en el Colegio Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza, en Guadalajara. "Llegué a clase y me sentaron a su lado, en la última fila. Un chico le preguntó: '¿Y por qué te llaman Froilán?' Yo me partía de risa. Felipe me tiró un papelito y me dijo: ‘¿Tú de qué te ríes?’ Y no paramos de lanzarnos cosas. Conectamos, hablamos todo el rato... ¡Armamos mucha bulla! El primer día ya nos separaron. Me cambiaron de clase". De hecho, recuerda esa época como la "más dura" de su vida: "¡Vivía en un convento! Te quitaban el móvil, te hacían comer toda la comida del plato... Felipe y yo nos buscábamos durante el recreo. Se convirtió en alguien muy importante para mí. ¡Desde entonces somos uña y carne!"

La revista cuenta que fue el sobrino del rey Felipe VI el que le confesó sus sentimientos y que desde cuarto de la ESO viven inmersos en un noviazgo con idas y venidas. Por ejemplo, habla de 2016, cuando Froilán se fue a estudiar a Estados Unidos. En esa época, Mar explica que él lo pasó mal, pero que hacían videollamadas.

"Él es mi bastón y yo el suyo”, dice, "Nuestra relación no ve va a acabar nunca"

Después, en 2017 cortaron "por un rifirrafe" y en 2018 se dejaron ver juntos. A pesar de estos vaivenes, la chica se sincera y defiende la importancia de su relación: "Él es mi bastón y yo el suyo. Nuestra relación no se va a acabar nunca. Siempre vamos a ser amigos", asegura.

Torres también habla de una experiencia laboral que tuvo hace dos veranos, la única. "Para que supiese lo que cuesta ganar el dinero, trabajé en una residencia de mayores propiedad de la familia. Estaba en recepción, pero me escapaba con los abuelitos y los cuidaba", cuenta. Sin embargo, la joven de 21 años se ve lejos de esa ocupación en un futuro, y confiesa que lo que de verdad le gustaría tener es una firma de ropa, y que sus intereses se mueven en torno a la industria de la moda.

Además, Torres también responde preguntas sobre su comentado cambio físico y sus retoques estéticos. El último, lo llevó a cabo hace escasos días, cuando se sometió a una bichectomía, que es la extirpación de unas glándulas de tejido graso de las mejillas, situadas debajo del pómulo. En la entrevista, realizada dos días antes de esa cirugía, la estudiante de Marketing en la madrileña universidad The College for International Studies señala que solo se ha operado la nariz, ya que la consideraba "caída". "Hace un tiempo me puse algo de labios, pero nada más. ¡Solo tengo 21 años!", detalla Mar, quien considera que lo peor del boom que ha vivido en las últimas semanas y en los últimos meses han sido las críticas.

El nieto mayor de los Reyes Eméritos está al tanto de esta entrevista. Nunca han dejado de verse y salen a cenar con frecuencia. De hecho, le aconsejó: "Tú y tus locuras. Por favor, no te estrelles".