La marcha atrás de Claudia Bavel para disculparse con un exjugador del Real Madrid

Claudia Bavel continúa con su gira de platós, polémicas declaraciones y revelando secretos sobre famosos, cantantes y deportistas. La influencer está acaparando todos los focos por sus supuestos romances y conversaciones íntimas con personajes públicos de la talla de Iker Casillas, Bad Bunny, Joaquín Sánchez o Kiko Rivera.

En su última entrevista para el programa ¡De viernes!, la actriz de cine para adultos se fue de la lengua tras involucrar al exfutbolista Luis Figo en sus asuntos personales. Según su versión, ella conoció al exjugador portugués en un evento en el que iba en calidad de novia de Iker Casillas, con el que sí se ha confirmado que ha mantenido un affaire.

La joven catalana dejó caer que Figo le habría invitado a irse con él cuando terminara su relación con Iker Casillas. “Tú se supone que eres la pareja de Iker, que yo no me lo creo, y una persona que estaba con vosotros te dice, cuando acabes con Iker, que te vayas con él”, comentaba Ángela Portero. Bavel no desmentía la información que trasladaba la periodista en el programa de Telecinco. “Soy muy liberal y hay parejas que hacen eso. Nuestros conceptos de relación no son cómo os creéis y por eso os abruma”, contestaba.

Figo, tras las alusiones de Bavel, salía a la palestra para desmentir cualquier tipo de contacto con la influencer de manera tajante. “Pero… ¿Esta basura de qué va? Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona. Tomaré medidas legales en consecuencia con esta información difamatoria”, escribía en su perfil de X.

Bavel ha tenido que recular de sus primeras declaraciones, lanzando un comunicado a través de la agencia de representación que dirige Yola Berrocal para mostrar su arrepentimiento. “Mediante el presente comunicado y en relación a la participación de la Sra. Claudia Bavel en el programa ¡De viernes!, emitido el pasado 28 de febrero en Telecinco, y de las declaraciones vertidas por esta en dicho programa contra la persona de Sr. Luis Figo aclarar que únicamente coincidieron en un evento, negando cualquier tipo de insinuación o contacto de este último con la Sra. Bavel. Por ello, se enmienda así cualquier insinuación o interpretación derivada de las declaraciones de la Sra. Bavel en dicho programa, retractándose de las mismas y pidiendo expresamente disculpas por el perjuicio que estas palabras hayan podido causar en su imagen y persona, así como en su entorno familiar y profesional”, explica el citado comunicado.

El comunicado, que ha sido compartido por Luis Figo en sus redes sociales, responde a una estrategia de Bavel para evitar una disputa legal con el exfutbolista del Real Madrid y FC Barcelona.