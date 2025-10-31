Así es Marcus Brandler, el discreto novio de Paloma Rocasolano

Paloma Rocasolano y Marcus Brandler son felices en su retiro a Los Belones, la pequeña localidad murciana cerca del mar donde se mudaron hace algo más de un año. Allí ambos llevan una vida tranquila lejos del bullicio de Madrid. No obstante, la madre de la reina Letizia suele visitar con frecuencia Madrid para estar cerca de sus hijas, en especial de Telma que atraviesa un momento personal complicado tras separarse de Gavin Bonnar.

El compañero de viaje de Paloma Rocasolano es Marcus Brandler. El empresario nació en 1957 en Ibadan (Nigeria), por aquel entonces una colonia británica. Es uno de los cinco hijos del matrimonio formado por J.L. Brandler y Pamela Margaret. Desde pequeño se crió en un ambiente internacional y relacionado con los negocios.

Marcus Brandler enfila la jubilación tras cesar la actividad de la empresa familiar donde trabajaba. / EFE

Tras residir varios años en Reino Unido, Marcus Brandler estableció su residencia en España, donde llegó cinco años antes de que se conociera su vínculo sentimental con Paloma Rocasolano. Cabe recordar que su romance se hizo público en 2021. Marcus, que se ha dedicado al comercio internacional, ha ejercido de director en la empresa familiar Tillbrook Products a través de la cual exporta café, té, especias y cacao.

La empresa familiar ha estado funcionando durante muchos años hasta que el pasado 25 de febrero fue disuelta tras una liquidación voluntaria. Una decisión que muchos han tildado como un fracaso profesional aunque lo cierto es que le sitúa más cerca de la jubilación y le permitirá disfrutar de más tiempo libre junto a su actual pareja. El empresario está perfectamente integrado en el ámbito de la Casa Real, asistiendo a diversos actos oficiales desde su estreno en los Premios Princesa de Asturias de 2022.

La pareja disfruta de su retiro a Los Belones, una pequeña localidad murciana donde viven alejado de los focos. / EP

Antes de conocer a Paloma Rocasolano, Marcus contrajo matrimonio en 1991 con una catalana en Bañolas (Gerona). Con su exmujer tiene tres hijos en común: Maximilian, Joachim y Benjamin.

Marcus siempre ha adoptado por un perfil discreto ante los medios de comunicación. Junto a Paloma Rocasolano disfrutan de un noviazgo que intentan mantener lejos de los focos, de ahí su mudanza a Los Belones, donde conviven en un lugar tranquilo en el que disfrutan de los pequeños placeres de la vida. El novio de Paloma Rocasolano ha dejado a un lado su actividad empresarial para centrarse en su vida de pareja con la madre de la reina Letizia. La pareja ha encontrado en Los Belones el lugar ideal para consolidar más si cabe su discreta historia de amor en un entorno cercano a la playa que cuenta con una importante representación británica, un hecho que ha facilitado su adaptación.