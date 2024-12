María Adánez y cómo ser madre a los 45 años

María Adánez lleva toda su vida dedicándose al mundo de la interpretación. La actriz, que acaba de regresar a La que se avecina tras varias temporadas de ausencia, ha hablado sobre la maternidad como nunca antes lo había hecho. Y es que intérprete que se dio a conocer en Aquí no hay quien viva se convirtió en madre pasados los 40 años. Adánez siempre se ha mostrado muy discreta con su vida personal, que goza de una excelente salud gracias a su marido, Ignacio Hernández Medrano, y a su hijo Claudio.

Ignacio, neurólogo de profesión, es un pilar fundamental para la actriz. Ambos contrajeron matrimonio en una boda íntima que tuvo lugar en el año 2021, cuando ya llevaban seis años de relación sentimental.

El marido de Ádánez trabajó diez años en el Servicio de Neurología del Hospital Universitario Ramón y Cajal, tras lo que fue nombrado responsable de la estrategia de investigación en este mismo hospital. Es uno de los fundadores de Savana, una plataforma de inteligencia artificial que lee y analiza 2.000 millones de documentos clínicos en 13 países entre Estados Unidos, Europa y Latinoamérica y los transforma en big data con el fin de conseguir modelos predictivos enfocados a la medicina de precisión.

El médico ha sido galardonado con un Premio Princesa de Girona, del que no puede sentirse más orgullosa su mujer. “Hoy recibes el Premio Princesa de Gerona por tu empresa Savana. Y el premio me lo llevo yo por vivir cada día a tu lado y demostrarme que con fuerza, tesón, talento, pasión, constancia, trabajo, esfuerzo, amor y una sonrisa cada mañana se puede cambiar el mundo. Te quiero”, ha escrito la intérprete en su cuenta de Instagram.

La actriz de La que se avecina ha concedido una entrevista a la revista Telva en la que se ha sincerado sobre su faceta como madre. El pasado mes de mayo estrenaba maternidad con 45 años, un hecho que no suele ser muy común. “Pienso que vivimos un momento de exceso de información y de opinión por parte de todo el mundo y al final, te pierdes la vida”, ha dicho.

Adánez ha manifestado que no cambia el hecho de ser madre por nada del mundo, aunque ha reconocido que es mejor tenerlos antes. “Desde el punto de vista mental es un lujo tener los hijos con 40 años y más. Físicamente y por el desgaste que requiere la naturaleza, hay que tenerlos antes, aunque no lo cambiaría por nada del mundo. Las mujeres somos las más duras con las mujeres. Yo no soy nadie ahora mismo para criticar a ninguna madre de las decisiones que toma”, ha concluido.