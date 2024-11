Así es María Bernardeau, la hija de Ana Duato que sigue los pasos de su madre

María Bernardeau acaba de terminar con el proceso de rodaje de Física o Química. La nueva generación, la serie juvenil de Atresplayer que inicia una nueva etapa. La serie que se emitió desde 2008 a 2011 en Antena 3 arranca una nueva era con María Bernardeau como cabeza de cartel. De nuevo, la historia se centrará en narrar las andanzas de un grupo de jóvenes del mítico colegio Zurbarán.

De tal palo, tal astilla. La hija de Ana Duato y del productor Miguel Ángel Bernardeau, lleva la interpretación metida en las venas. La joven actriz, con tan solo 12 años dio vida al mítico personaje de Merche en Cuéntame durante su infancia. Su presencia en la serie de RTVE se alargó hasta un total de nueve capítulos. “Fue súper emotivo y súper bonito. Un honor interpretar a alguien que admiras tanto, en este caso a mi madre”, dijo en declaraciones para RTVE.

María Bernardeau (20 años) se ha formado como actriz en el Centro del Actor y actualmente estudia la carrera de Bellas Artes y Moda en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. A la joven, que quiere seguir los pasos de su madre y de su hermano Miguel Bernardeau, le apasiona la pintura. “El arte es lo que me ha movido siempre. Comencé a pintar desde muy pequeña y enseguida me di cuenta que un pincel y un lienzo en blanco me acompañarán toda la vida”, ha contado. Su madre, Ana Duato, ha alardeado de las virtudes de su hija en las redes sociales. “El arte de mi hija me alegra la vida y la casa”, escribía en una publicación que acompañaba de varias fotografías con las obras realizadas por María.

La moda es otra de las grandes pasiones de la joven intérprete que está muy sensibilizada con las tendencias sostenibles. “Comencé tuneando prendas que ya tenía porque era una forma de hacerlas mías y de sentirme más cómoda con ellas. Somos una sociedad muy consumista y me di cuenta de que podía reciclar mi ropa y transformarla para así consumir menos. Poco a poco, a través de la carrera, aprendí a diseñar y me di cuenta de que disfrutaba mucho de todo el proceso, desde el diseño, a la búsqueda de materiales, el patronaje, coser…“, ha explicado en una entrevista.

María, que también se ha formado en otras disciplinas artísticas como performance, teatro, fotografía y danza, tiene en mente otro proyecto que pondrá en marcha junto a Carmen Rojas. “Se trata de un colectivo artístico multidisciplinar llamado Las Ninias. A partir de la performance, la danza, el teatro, la pintura y la fotografía, ponemos el cuerpo al servicio de una figura colectiva que nos interpela a todas. Nuestra propuesta de investigación performativa tiene que ver con el efecto de la niñez en los flujos de deseo del espacio público”, ha declarado.

La actriz es una persona muy inquieta. Entre sus aficiones también tienen cabida el surf, el boxeo y por supuesto, viajar. Cada vez que puede viaja con su madre para desconectar. Hace algo más de un año, estuvieron juntas en un viaje solidario a la India con la ONG Sonrisas de Bombay. “Te das cuenta de lo importante que es visibilizar esas vidas tan injustas y darnos cuenta de que muchísimas personas podríamos estar en su situación. Me siento muy afortunada de tener la oportunidad de aportar un granito de arena y contarle al mundo lo que pasa”, contaba en una entrevista para la revista ¡Hola!

Aunque se lleva siete años de diferencia con su hermano, Miguel Bernardeau, ambos mantienen un vínculo muy estrecho. “La relación con mi hermana es buenísima. Hablamos todos los días y nos vemos muy a menudo. A los dos nos encanta el mar. Me fascina meterme en su mundo, aprender de ella y ver cómo se desenvuelve, madura y se desarrolla”, declaraba en la revista GQ.