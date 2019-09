María Isabel, 'trending topic' por Franco

María Isabel, la niña onubense que en 2004 ganó Eurojunior con la canción Antes muerta que sencilla, se convirtió en trending topic el domingo. ¿El motivo? No fue su nuevo disco, ni su increíble transformación física con el paso de los años, sino un tuit sobre Franco que los internautas rescataron de hace cinco años, cuando la artista tenía 20. En él, la cantante dice supuestamente lo siguiente: "Si estuviera Franco, probablemente España estaría mejor en varios aspectos, en otros no, lógicamente". Ella se ha defendido argumentando que ese comentario no lo escribió ella, que habían hackeado su cuenta. En su contra está el hecho de que siga usando la misma cuenta de Twitter que entonces, la que según ella, le hackearon.

"Hace cinco años no sabía utilizar Twitter y fue en 2014 cuando me hackearon la cuenta dos veces, por ese motivo desaparecí de esa red social", ha aclarado María Isabel, quien también ha explicado que ahora sí que usa esa red. La cantante, que se ha negado a pedir perdón porque no escribió ese tuit, ha defendido en un vídeo compartido en la misma red que "soy de clase obrera, mi padre ha trabajado toda la vida en un astillero", y por ello ha justificado que "no tiene sentido que yo hubiese puesto eso". "Si lo hubiera hecho, yo hubiera pedido perdón y vosotros lo sabéis porque puede que hubiera pasado que hace cinco años tuviera una mentalidad que sabe Dios, pero no ha sido el caso", argumentó.

María Isabel se hizo muy famosa cuando era tan solo una niña de 9 años. Tras su debut, su carrera como estrella infantil continuó con los discos Número 2 en 2005 y Capricornio en 2006. En la Navidad de 2007 debutó en el cine con la comedia Ángeles S.A, de la que también se encargó de su banda sonora. También colaboró con Los Lunnis, junto a los que sacó un álbum en 2009. Con el tema La vida solo es una intentó sin éxito llegar a Eurovisión en 2016, pero finalmente la canción elegida para ir al festival ese año fue Say Yay! de Barei. Ahora aspira de nuevo a ser la representante española.