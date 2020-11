María Peláe, la Lola Flores 'millennial'

La malagueña María Peláe tiene, con menos de 30 años, más de 12 de carrera musical y una estantería de premios. Y es considerada, nada más y nada menos, que la Lola Flores millenial. Todo empezó cuando contaba con 17 años, cuando una de sus canciones empezó a rodar por su ciudad natal hasta llegar a manos de una chica que organizaba conciertos. "Como me daba vergüenza decirle que no, fui y en el primer concierto imagínate que no levanté la cabeza del micro", recuerda, entre risas, a quien ya no le queda ni un atisbo de la actitud tímida de sus comienzos.

En ese entonces, iba a empezar la carrera de Medicina, pero como quería compaginar la música con otra profesión, decidió seguir los estudios de Trabajo Social. Luego estudió Antropología.

Con las letras reivindicativas de sus temas pretende "remover un poco"

La joven artista afirma que siempre intenta contar algo en sus canciones. "Remover un poco", explica. Sus alusiones a cuestiones sociales probablemente estén relacionadas con lo que absorbió en sus estudios. "Hablar por hablar me gusta con una cerveza, pero ya que estoy cantando, me gustaría que te calara algo", añade. Suele apelar al humor porque así "hay menos opción a que la gente se enfade".

Uno de sus principales éxitos es La niña, que combina un estilo flamenco con su habitual pregón (rap) y tiene un tono de crítica social y cómico. Este tema llegó a estar entre los primeros lugares de Spotify en España. María atribuye su repercusión a que es un tema "muy directo", se pone en la piel de una madre que les cuenta algo a las amigas de su pueblo. "Es una letra muy mimada, pero todo el mundo lo entiende", continúa. "El tema salió cuando yo estaba tranquila, con una cervecita", relata sobre la canción en la que decidió hablar de ella misma y de sus amigas de pequeñas.

Uno de los aspectos más destacados de su música es, con un estilo fresco y expresivo, ese pregón al que apela. Lo tomó de la emblemática Lola Flores. "La tengo tan presente de pequeña, sin saber siquiera que era ella al principio", dice sobre la artista que conoció a través de su abuela, quien la escuchaba mientras cocinaba. Según María, Mala Rodríguez es "realmente la pionera" de este estilo. "Aunque parezca que se crean cosas nuevas, ella está hace un tiempo dándole candela", opina.

Le gustaría colaborar con ella y con Rosario Flores o con Estrella Morente. Además, comenta: "Yo me moriría si hiciera algo con Residente. Me caería pa atrás y creo que ni podría cantar", señala entre risas sobre el ex vocalista de Calle 13.

Si tuviese que elegir el lugar ideal para cantar, María elegiría el Gran Teatro Falla de Cádiz. "Por su historia y por niñez", ya que conoció la música a través de sus carnavales. Sin embargo, la artista, que lleva varios años de comedia musical encima todavía se sorprende, por ejemplo, de haber convocado a un grupo de personas en un teatro de Sevilla. "Con esas pequeñas cosas, dices: 'pues algo bien estaremos haciendo'", afirma.

Está orgullosa de que su público sea "muy versátil". "Si tengo un grupo de señoras de 70 en un concierto, yo me desvivo", manifiesta. A su vez, alega que la siguen "muchos modernos". Pero su audiencia no se limita únicamente a España. Dice que tiene seguidores en Argentina y México. Sobre una visita a dichos países, admite que "siempre hay plan de ir". No obstante, por el momento prefiere concentrarse en las fechas que tiene en Madrid, Málaga, Granada, Barcelona y otras ciudades de España para seguir con "su conquista".