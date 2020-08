Mario Casas, el Paul Newman español

Nadie pone en duda, a estas alturas, que Mario Casas se está labrando una carrera como actor a fuerza de constancia y talento. Como hizo Paul Newman en su momento, cuyo espectacular físico también le encasilló al inicio de su trayectoria. Desde sus inicios en Los hombres de Paco interpretando al policía becario Aitor Carrasco, hace ya 15 años, el gallego ha sabido ir eligiendo los mejores papeles, tanto en cine como en televisión, para que los críticos miren con otros ojos su trabajo.

Personajes complicados, atormentados, que implicaban grandes cambios físicos y emocionales, difíciles de encarnar en definitiva, que están haciendo que la imagen de Casas pase de guaperas a actor con una larga y prometedora carrera por delante a sus 34 años.

Su nueva película para Netflix, El practicante, aterrizará en la plataforma en streaming el próximo 26 de septiembre. Además, el 16 de octubre está previsto que llegue a los cines No matarás, el nuevo thriller protagonizado por Casas y dirigido por David Victori tras El Pacto. Además, actualmente se encuentra inmerso en el rodaje de El inocente, en la que interviene junto a José Coronado, otra ficción para Netflix, donde apareció por primera vez haciendo de él mismo en Paquita Salas. No puede quejarse, ya que es uno de los actores que más aparece en el catálogo del gigante del streaming.

"Con la edad me pongo más nervioso frente a la cámara. Antes, inocente o inconsciente, no era así", dice el actor

Todoterreno honesto y carismático, el actor es uno de los protagonistas de la edición de septiembre de la revista Elle con una entrevista en la que confiesa sus sueños y sus miedos. "Con la edad, me pongo más nervioso delante de la cámara y en los ensayos. Antes, desde la inocencia o la inconsciencia, no me sucedía. Tenía una adrenalina que sabía canalizar", sostiene.

El actor asegura que el rodaje de El practicante le ha llevado a "bucear en los lugares más oscuros" de su interior e incluso a poner en riesgo su salud física y mental para interpretar a un personaje lleno de aristas. Con un gran sentido del humor, un encanto irresistible y una honestidad brutal, Mario ha tocado el cielo del cine español a base de trabajo y riesgo. El resultado es una carrera con una progresión admirable, en la que ha sabido jugar sus cartas para no encasillarse en el rol de "eterno guaperas macarra", como él mismo dice.

Está convencido de que la madurez como hombre le ha ayudado a mejorar profesionalmente y le ha hecho consciente de sus miedos y de sus inseguridades. Firme defensor de sus ideas, aspirante a director, coleccionista de tatuajes y enamorado de la comedia, invita a todos a disfrutar del momento y a vivir sin empeñarnos en encontrarla felicidad tras cada esquina: "De repente, te das cuenta de que los años han pasado y has perdido el tiempo buscando algo que no existe. Y lo que importa es cabalgar la ola". "Si buscas a alguien que no pelee por sus ideas, no soy yo", afirma.

Tras su ruptura con Blanca Suárez, Mario ha rehecho su vida junto a la actriz belga Deborah François, a la que conoció en 2019 precisamente durante el rodaje de El practicante. Deborah es una estrella muy reconocida en su país desde su debut en L’Enfant, ganadora de la Palma de Oro en Cannes 2005. Este nuevo romance sería el sexto para el coruñés con una compañera de trabajo, después de salir con Amaia Salamanca, Clara Lago. María Valverde, Berta Vázquez y su última y mediática relación con Blanca Suárez.