El motivo por el que Zuckerberg llevaba la cara como un mimo haciendo surf

¿Por qué llevaba la cara hasta arriba de protector social el director ejecutivo de Facebook mientras hacía surf?. Mark Zuckerberg ha explicado el motivo de su cara blanquecina y no deja indiferente a nadie: despistar a los paparazzi que estaban en la zona.

La imagen viral en la que Zuckerberg aparecía sobre una tabla eléctrica de surf eFoil, de unos 12.000 dólares, luciendo una sudadera con capucha y con la cara completamente blanca, desató una ola de bromas y memes en las redes sociales. En este sentido fue comparado con el Joker, Data de Star Trek, el fantasma Kaonashi de El viaje de Chihiro o incluso con un mimo.

"Me di cuenta de que había un paparazzi cerca y siguiéndonos, y entonces me dije: 'Oh, no quiero que me reconozca, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a poner un montón de protector solar en la cara'", explicó el fundador de Facebook. "Pero eso salió mal", se lamentaba.

Zuckerberg reconoce no obstante que de por sí ya es "una persona bastante pálida" y se quema haciendo actividades al aire libre en lugares como Hawái, pero que en ningún caso usa esa cantidad.