Marta y Javier: la fuerza del destino

"Solo mirarle podía hacerme temblar", decía Lauren Bacall sobre el amor de su vida, Humphrey Bogart, al que conoció y del que se enamoró perdidamente en Tener o no tener, aquella mítica cinta de Howard Hawks que dejó para la historia del cine aquella frase legendaria: "Si me necesitas, silba". Tiempo después, el neoyorquino le regaló a su cuarta esposa de mirada felina, a la que llamó "mi último amor", un silbato de oro con aquellas románticas palabras grabadas al dorso. Coprotagonizaron tres largometrajes más, El sueño eterno, La senda tenebrosa y Cayo Largo, y formaron uno de los matrimonios más envidiados de la época dorada de Hollywood.

Esa química que traspasa la pantalla no suele generarse con tanta asiduidad y por ese motivo cuando sucede, el espectador queda atrapado y con ganas de más. Como en el caso de Marta Valdivia y Javi Rubirosa, los personajes de Pequeñas coincidencias, dos individuos con los que el destino juega al perro y al gato hasta que salta la chispa. La manera en la que se miran Marta Hazas y Javier Veiga, sus intérpretes, está cargada de complicidad, se conocen bien, hace diez años y desde entonces son inseparables.

Fue en Muertos de amor, un relato creado y dirigido por Mikel Aguirresarobe, en el que la cántabra y el gallego daban vida a un matrimonio marcado por los celos patológicos de él, donde empezó su historia de amor, que seis años después se oficializó en una boda de ensueño en el Palacio de la Magdalena.

Poco después compartieron su primer proyecto teatral: Amigos hasta la muerte, una tragicomedia escrita y dirigida por el de O Grove, que reflexiona sobre los límites de la amistad. Cinco años después regresaron a las tablas con 5 y… Acción, otra divertida comedia de puño y letra del polifacético artista que obtuvo una enorme acogida de público y se mantuvo en cartel y de gira casi dos años.

Sin haber finalizado aquel periplo teatral, Veiga empezó a dar forma a Pequeñas coincidencias, la primera serie española original para Amazon Prime Video, una comedia romántica producida por Atresmedia Studios, Onza Entertainment y MedioLimón, que acaba de confirmar su tercera y última entrega para 2021. El rodaje de los nuevos pases se ha tenido que posponer al verano, debido a la crisis sanitaria generada por el coronavirus.

Gracias a la plataforma del gigante del comercio electrónico creado por Jeff Bezos, esta ficción ha calado entre la audiencia latinoamericana y estadounidense. Es más, la NBC se ha hecho con los derechos para hacer su propia versión con el equipo de guionistas de The Good Place y con el título de Someone Out There.