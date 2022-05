La boda de Marta Lozano reunirá al mundo 'influencer' este sábado

La boda de Marta Lozano con el odontólogo Lorenzo Remohi este sábado en Jávea (Alicante) promete convertirse en una auténtica cumbre de influencers. La joven valenciana, de 26 años y con casi un millón de seguidores en Instagram, dará el 'sí quiero' a su chico desde hace cinco años en una ceremonia religiosa que se celebrará en la iglesia de San Bartolomé de Jávea, la localidad donde ambos veraneaban en su infancia y en la que se conocieron.

Pocos detalles se conocen de la boda, cuya exclusiva la tiene la revista ¡Hola!, que incluso la retransmitirá el sábado en directo a través de su web. Sí ha trascendido que el diseñador Lorenzo Caprile será el artífice de los al menos cuatro diseños que lucirá Marta a lo largo de esta jornada tan especial.

Teresa Andrés Gonzalvo, quien también contraerá matrimonio el próximo 8 de julio y con la que Lozano celebró una despedida de soltera conjunta, es una invitada segura. En la lista de invitados figuran también, previsiblemente, Ángela Rozas (conocida como Madame de Rosa en redes), Natalia Coll, María Pombo, su marido Pablo Castellano, su hermana Marta Pombo, María F. Rubíes, Tomás Páramo y María García de Jaime, Laura Escanes y Risto Mejide, Laura Matamoros Flores, y Anna Ferrer. Además, en este enlace se reencontrarán Dulceida (Aida Domenech) y su ex mujer Alba Paul. También se espera que asistan Carla Hinojosa, los componentes del grupo Gemeliers, Andy McDoygall (ex pareja de Pelayo Díaz) y Covi Riva (ex de Aitor Ocio).