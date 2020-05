Marta Luisa de Noruega: más realeza contra la prensa

Marta Luisa de Noruega se ha unido a los duques de Sussex en su cruzada contra la prensa sensacionalista. Han pasado cinco meses desde que su ex marido y padre de sus tres hijas, Ari Behn, se quitara la vida. Cinco meses en los que la hija mayor de los reyes Harald y Sonia, las tres hijas que tuvo con Ari Behn y su actual pareja, el chamán Durek Verret, han sufrido la presión constate de estar en el foco mediático. Y a la princesa nórdica se le ha acabado la paciencia. Tanto, que ha cargado duramente contra la prensa. Más concretamente contra los fotógrafos, de quienes siente un auténtico acoso desde aquel fatídico 25 de diciembre.

Marta Luisa fue portada en febrero del medio Se&Hør con unas fotos tomadas en playa junto a su novio mientras pasaban unos días en Hawai.

El responsable de la revista aseguró que la noticia era el desmentido de la ruptura de la pareja, pero la princesa no está de acuerdo y ha cargado contra la prensa del corazón de su país en el podcast Tut og mediekjør. "Las fotos las hicieron sin que nosotros fuésemos conscientes de que estaban allí. No se dejaron ver en ningún momento, estaban muy lejos, así que no tenemos ni idea de quién las hizo", comenta en la grabación, antes de contar que el gran problema es que "había pasado muy poco de la muerte de Ari y para las niñas ver esto semana tras semana en las portadas, una y otra vez, fue muy estresante".

Se refiere a sus tres hijas, Maud, Leah y Emma, de 17, 15 y 11 años respectivamente, fruto de su primer matrimonio con el escritor y pintor Ari Behn, de quien se había divorciado en 2017 y que se suicidó el día de Navidad del pasado año, a los 47 años de edad.

"Desgraciadamente, estas imágenes tomadas por paparazzis son algo demasiado habitual. Y especialmente ahora, en este momento tan vulnerable en el que nos encontramos tanto mi familia como yo misma después de la muerte de Ari, han sido muy duras y una carga añadida", remata con tristeza y, a la vez, con la esperanza de que cese una situación que ha conseguido sobrepasarla.