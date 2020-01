Marta Ortega presume de embarazo en la Semana de París

Marta Ortega, que dará a luz en primavera a una niña, ha acudido al desfile de su amigo Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, en el marco de la Semana de Alta Costura de París. La hija de Amancio Ortega, que iba acompañada por su marido, Carlos Torretta, sorprendió por su elegante look premamá con un vestido de Zara que aún no ha salido a la venta y que no es premamá.

Se trata de un vestido azul plisado de efecto satinado, largo midi, corte en la cintura y cuello redondo cerrado. Una vez más, la heredera de Inditex demostró que ella es la mejor embajadora de su propia marca. La futura mamá, que ya ha superado los siete meses de embarazo, combinó este vestido con unas botas altas en color marrón y tacón ancho de Massimo Dutti. Como complementos, eligió un bolso Kelly de Hermés, de piel de cocodrilo, y unos vistosos pendientes. Para protegerse del frío de París, Marta llevaba un abrigo largo de corte masculino.