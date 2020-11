Y la gamba de 'Mask Singer' era...

Mask Singer: adivina quién canta no para de deparar sorpresas. El último desenmascarado ha sido Máxim Huerta. El ex ministro de Cultura se atrevió con un disfraz de gamba con el que ha entonado varios temas, entre ellos uno de Ricky Martin.

Huerta había dado algunas pistas sobre su identidad. "Aunque me encanta estar cerca de los humanos, este tatuaje siempre me recuerda de dónde vengo". "En el Mediterráneo me siento como gamba en el agua, y, en especial, el oleaje de la Costa Blanca". "Me interesa mucho la actualidad y los deportes me encantan". Han sido algunas de las señales que ha ofrecido el breve ministro para ayudar a los investigadores a dar adivinar que era él quien se escondía tras el atuendo de crustáceo marino.

El periodista se atrevía este miércoles con Vente Pa’ca, una canción de Ricky Martin. Tras quitarse la máscara, reconocía que ni él mismo sabía porqué se había animado a formar parte del espacio. "La vida hay que vivirla al máximo, en la vida hay muchas etapas y venir a divertirse es maravilloso, y sentirse otra vez como un niño", admitió, y bromeó con la elección de su disfraz: "Una buena gamba de Denia, de la Costa Blanca. Es un homenaje a mi tierra y a toda la Comunidad Valenciana".

"Siempre he querido ser Miley Cyrus"

Cristina Pedroche fue la otra gran sorpresa de la noche. Disfrazada de robot, fue descubierta por Malú y Javier Ambrossi. Cantó el icónico Superstarde Jamelia, y se marcó una coreografía digna de admirar teniendo en cuenta su aparatoso disfraz."Esto es un sueño. Yo siempre he querido ser Miley Cyrus, pero la voz no me acompaña y me da muchísima vergüenza cantar bien; cuando canto afinada, me echo atrás. Este programa me ha dado la oportunidad de cantar bien sin pasar vergüenza", dijo muy emocionada.