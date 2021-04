El 17 de mayo Máxima de Holanda cumplirá 50 años. El 30 de abril celebrará, además, ocho años como reina de los Países Bajos, junto a su esposo, el rey Guillermo. Para celebrar esta efeméride está prevista la publicación de una biografía autorizada y el estreno de un documental sobre su vida.

Aunque han sucedido muchos acontecimientos durante ese tiempo, sin duda el año pasado, 2020, fue una prueba de fuego para la familia real holandesa: no solo por la pandemia de coronavirus sino también por una sucesión de decisiones cuestionables y polémicas que han despertado el descontento del pueblo holandés y han hecho caer en picado la popularidad de Máxima.

Juntos como matrimonio bien avenido, han hecho frente a numerosos obstáculos, como las críticas por saltarse las restricciones por el coronavirus o la subida de su asignación anual, cifrada en 1,1 millones de euros. Este último asunto incluso llegó a debatirse en el parlamento holandés. No extraña teniendo en cuenta que Máxima cobra diez veces más que la reina Letizia (139.610 euros al año). El incremento salarial del 5% que se realizó en 2019 obligó al primer ministro, Mark Rutte, a dar explicaciones oficiales. Y más al saberse que la princesa Amalia, heredera al trono, dispondrá de 300.000 euros tras cumplir su mayoría de edad en diciembre. Recibirá también un complemento de 1,6 millones de euros para personal.

En agosto los reyes se tomaron sus correspondientes vacaciones y se trasladaron a su paraíso privado en Grecia. El matrimonio compró en 2011 una mansión en la isla de Doroufi Kranidiou por casi cuatro millones de euros. La villa cuenta con tres casas, dos piscinas y un muelle privado sobre el Mar Egeo. Su viaje en sí no fue el problema, sino las fotos que salieron a la luz de Máxima y Guillermo en un restaurante, abrazados al dueño y sin mascarillas. La pareja fue criticada por no respetar el distanciamiento social que ellos mismos le recomendaron a la población. Tras hacerse virales las imágenes, los monarcas tuvieron que pedir disculpas a través de su cuenta de Twitter: "En la espontaneidad del momento no le hicimos caso a la medida del distanciamiento y por supuesto que deberíamos haberlo hecho, porque el cumplimiento de las reglas es esencial para derrotar el virus", lamentaron.

Persoonlijke boodschap van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima over reis naar Griekenland. https://t.co/vngd1AQlPD pic.twitter.com/9z1rXgrqhk — Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) October 21, 2020

Sin embargo, dos meses más tarde, cuando Holanda comenzó un confinamiento duro, la familia real volvió a viajar a Grecia. Esta vez las críticas fueron aún peores pues los propios reyes parecían no predicar con el ejemplo. Guillermo y Máxima no pasaron ni siquiera un día allí. Volvieron en un vuelo comercial de inmediato. Al llegar publicaron un vídeo en el que pidieron perdón: "A pesar de que en el viaje se respetaron todas las regulaciones, fue muy imprudente de nuestra parte no considerar el impacto de las restricciones en la sociedad. Decidimos regresar cuando nos dimos cuenta de que no deberíamos haber ido", dijeron. Una de las consecuencias que recayó sobre Máxima fue la suspensión de sus vacaciones navideñas en Argentina, junto a la tradición de pasar las fiestas con su madre en Buenos Aires.

Fruto de todo ello, su popularidad ha caído drásticamente el último año. De ser el miembro de la familia real más querido y admirado (con un 83%) ha pasado a un respaldo del 61%. Las encuestas, además, revelan que la imagen de la monarquía se ha visto seriamente dañada en los últimos meses debido a tanta controversia.