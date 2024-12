Máximo Valverde reniega de Isabel Pantoja: “A la Pantoja de ahora no la conozco”

Máximo Valverde ha hecho un balance de su vida y trayectoria profesional en el programa Y ahora Sonsoles. El actor, que no llegó a terminar la carrera de Derecho, puede presumir de un extenso currículum sentimental que contaba con el beneplácito del mismísimo Julio Iglesias. El cantante reconoció que Máximo Valverde “era el único, que él conociera, que se había llevado a más mujeres a la cama que él”.

Durante los años 70, Máximo fue el protagonista de grandes títulos del cine patrio como Hay que educar a papá o Una chica casi decente. Otra de sus grandes pasiones era el mundo del toreo, en el que también hizo sus pinitos.

Máximo Valverde mantuvo un romance con Isabel Pantoja cuando la artista tan solo tenía 18 años. / EFE

Isabel Pantoja fue uno de sus primeros amores. La tonadillera, que por aquel entonces tenía 18 años, tuvo que pedirle permiso a su padre para poder salir con Máximo. El actor ha advertido que aquella Isabel Pantoja no tiene nada que ver con la jovenzuela con la que comenzó a salir de manera adolescente. “A la Pantoja de ahora es que no la conozco”, ha comentado en el magacín de Antena 3.

El intérprete ha confesado que en la actualidad no mantiene ningún tipo de relación ni contacto con Isabel Pantoja. Su noviazgo, el cual recuerda con cariño, finalizó cuando Máximo se enamoró perdidamente de Amparo Muñoz.

Máximo ha reconocido que ha sentido el amor de verdad junto a la malograda Amparo Muñoz. / EFE

Su romance con la que fuera Miss Universo 1974 fue el que más le llenó el corazón. “Yo he sentido amor de verdad con Amparo, con otras he sentido que me faltaba algo”, ha señalado.