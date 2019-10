Tres españoles entre los mejores restaurantes del mundo

Los restaurantes españoles siempre han sido muy bien considerados, dentro y sobre todo fuera de nuestras fronteras. No es de extrañar entonces que, según el portal Tripadvisor, haya nada menos que tres restaurantes españoles entre los mejores del mundo. Concretamente se encuentran entre los top 15 El Celler de Can Roca, el local de Martín Berasategui y Disfrutar. Los tres ocupan primeras posiciones en los premios anuales Travellers’ Choice, que otorga el portal de reservas de restaurantes. El Celler de Can Roca ocupa la octava posición, el establecimiento de Martín Berasategui se sitúa undécimo, y el barcelonés Disfrutar en la decimotercera plaza.

El de los hermanos Roca cae cinco posiciones frente a la clasificación del año pasado, pero todavía se sitúa mejor que su posición en el ranking de 2017. Aún cae más con respecto al año pasado el Restaurante Martín Berasategui, que pasa de la segunda a la undécima posición (cediendo nueve plazas), mientras que desaparece del listado el Restaurante Azurmendi. Cabe señalar la nueva inclusión del Restaurante Disfrutar de Barcelona, capitaneado por los chefs Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch (curtidos en El Bulli), que se ha colocado en decimotercera posición y, según los profesionales del sector, todo apunta a que probablemente en los próximos años ascienda aún más en el ranking.

Este año la lista de los Mejores Restaurantes del Mundo 2019 destaca por los cambios significativos que se han producido en la clasificación y por la inclusión de nueve restaurantes.

Un asiático de China encabeza por primera vez el ranking elaborado por el portal Tripadvisor

El mejor restaurante del mundo es un chino, en concreto el Restaurante TRB Hutong de Pekín. Esta es la primera vez que un restaurante asiático logra colocarse a la cabeza de este listado; sin ir más lejos en la pasada edición este establecimiento se clasificó en séptima posición.

En segundo lugar se clasifica el Restaurante Epicure de París , que logra escalar 16 posiciones frente a la clasificación de 2018. En tercer lugar encontramos al restaurante italiano Ristorante Villa Crespi, que el año pasado apareció como novedad en la octava posición y que ahora ha logrado ascender cinco posiciones en el ranking. El cuarto puesto es para el Restaurante Benazuza de México, que logra ascender un puesto respecto a la clasificación del año pasado. Se clasifica en quinta posición el Restaurante The Jane de Bélgica, establecimiento que entra este año como novedad y que se coloca en un muy buen lugar de la clasificación. En sexto lugar encontramos otra novedad, el Restaurante Le Brouillarta de Francia, que se coloca así entre los diez mejores del ranking. El séptimo clasificado es el Restaurante David’s Kitchen de Tailandia, que ha logrado escalar tres posiciones desde la pasada edición. Tras El Celler de Can Roca (octavo), se sitúa el restaurante argentino Aramburu, establecimiento que entra como novedad este año. Y cierra el top ten el Restaurante Adam’s del Reino Unido, local que ha conseguido este 2019 ascender un puesto para estar entre los diez mejores.

España ha sido, junto con Reino Unido, Francia e Italia, uno de los países que más han triunfado en esta edición del listado mundial de restaurantes, cuyos ganadores se determinan teniendo en cuenta la cantidad y la calidad de las opiniones recopiladas por los usuarios el último año.