'La isla de las tentaciones 2' se carga una relación de nueve años

Era una de las relaciones más complicadas de todas las parejas de La isla de las tentaciones 2 y finalmente el reencuentro entre Melodie y Cristian se ha producido. Ambos vivieron momentos buenos en el programa, pero lo cierto es que no han llegado a ni a besarse ni mucho menos a tener relaciones con ninguno/a de los solteros de la casa. Tras un abandono y un edredoning, Melodie ha abierto los ojos sobre su relación y la historia, después de nueve años, ha llegado a su fin.

La frase que dinamitó la relación fue la que dijo Cristian al comienzo del programa: "He venido a romper mi relación y no a reforzarla". Esto dejó muy impactada a Melodie, pero el joven ha asegurado en la hoguera final que lo dijo a modo de tontería: "Eso son tonterías que yo digo. Cuando empecé a escuchar cosas tuyas malas me dabas asco, luego he recapacitado y he dicho 'la quiero'. Lo he pasado fatal, he estado a punto de irme", le contó.

Si en algo ha insistido Cristian en la hoguera ha sido en recalcar su amor por Melodie: "Me he dado cuenta aquí que te amo, que no te quiero perder por nada del mundo. Si me dejas y te vas sola me vas a reventar. Tenía pensado salir de aquí contigo, borrón y cuenta nueva. Todos los errores que sabíamos que teníamos el uno del otro corregirlos". Sin embargo, Melodie se mostraba firme: "No estoy enamorada. Yo sé que en el fondo tú me quieres a tu manera pero esa manera de quererme a mí no me vale. Llevo muchísimos años poniendo ganas e ilusión a una relación que solo me ha dado tormento, lágrimas y sufrimiento", le espetó a su todavía pareja mirándole a los ojos y cogiendo su mano.

La ansiada pregunta llegaba y Cristian lo tenía claro: "Yo me quiero ir con ella porque me he dado cuenta que la amo. ¿Que sea tarde ya? No puedo hacer nada yo tampoco". A pesar de estas palabras Melodie reveló que se quería ir sola y el joven se quedó desolado: "Poco puedo hacer yo. No me imagino la vida sin Melodie. Estoy hecho polvo, reventadísimo. Miraré hacia delante e iré como pueda". A su marcha, su ya ex novia lloraba pero las cámaras captaron el momento en el que Cristian lanzaba un anillo al suelo y aseguraba que le iba a pedir matrimonio en la hoguera final.

Un final inesperado

Las palabras de Melodie en la despedida de Cristian fueron muy duras, ya que él le pidió un abrazo y le pregunto: "¿Crees que no te vas a arrepentir?", a lo que ella respondió: "Te juro que me he olvidado que estabas en la otra casa". La joven explicó lo que estaba sintiendo: "Me encerré en una idea de tener mi casa, mi pareja, hijos, casarme y se me ha olvidado lo que me gusta bailar, cantar. No estaba siendo yo y no me he dado cuenta. Beltrán me ha ayudado muchísimo. Me ha hecho ver que mi felicidad no tiene que depender de otra persona. Necesito estar sola pero no me gustaría cerrarle del todo la puerta a Beltrán".

Precisamente por ese pensamiento, Melodie se marchó a hablar con el soltero y le confesó: "Yo le he dicho que me quería ir sola pero dentro de mi decisión de irme sola te debo una pequeña explicación. Aunque yo ahora esté mal, quiero que sepas que fuera no te quiero perder y que con esto te quiero decir que me gustaría que nos conociéramos fuera". Por su parte, Betrán le contestó: "Estoy muy feliz de la decisión que has tomado. Por mí te conocería mil y una veces, que esto no pare, quiero que cuentes conmigo para todo. Ha sido la mejor decisión de tu vida". Finalmente, la decisión de Melodie cambió y dijo: "Puesto que sola completamente no sentiría que estoy haciendo lo que de verdad me nace, pues con Beltrán".