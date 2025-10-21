El menú detallado de la boda de Stella del Carmen Banderas que dice mucho de la familia de la novia

El chef Marc Segarra, con una estrella Michelin, es el encargado de la cocina de la Abadía de Retuerta, en Sardón del Duero, Valladolid, donde este pasado fin de semana daba el sí quiero Stella del Carmen Banderas, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith. El novio, el fotógrafo de ascendecia polaca Alex Gruszynski, y cuya madre junto a Melanie se encargaron de supervisar al detalla la celebración nupcial en el antiguo monasterio. El chef de este lugar de celebraciones se encargó una vez más de atender a los asistentes.

El menú de la cena de Stella del Carmen fue un compendio de sabores españoles, con productos muy del gusto de la hija de Antonio Banderas, auténtica devota de la cocina española, que fue la que prevaleció en su primera cena de casada.

En un ambiente bucólico primaveral (el día acompañó) y con exornos de evocación medieval, a tono con el monumental edificio, los vinos que se tomaron en la cena fueron de la zona de Ribera donde está enclavado e lugar.

El brindis nupcial fue con Palacio de Bornos Brut Nature, espumoso de verdejo con el que los invitados desearon un futuro brillante a los novios. Palacio de Bornos es una de las firmas más conocidas de la D.O. Rueda y sus viñedos están en la localidad de Pollos, Valladolid, donde predomina un clima de tono mediterráneo con influencia continental que permite unos verdejos singulares.

Los platos de la cena de Stella Banderas y Alex Gruszynski

El menú de la cena se iniciaba con entrantes fríos y calientes, destacando el onubense jamón 100% ibérico Cinco Jotas, del que es una gran defensora la novia y su padre, los quesos castellanos. Tras el cóctel inicial en la cena se sirvió Bogavante lacado con ensalada de marujas (brotes verdes que aparecen en las riberas de la zona), naranja y cebolla encurtida; como principal, milhojas de solomillo de ternera con crema de calabaza, patatas y guisantes lágrima de guarnición. Y el postre principal, junto a macarons, bombones y pastelitos, era un coulant de toffee, y la espectacular tarta nupcial que cortaron los novios con Nutella y frambuesa.

Para maridar, vinos de las D.O. Ribera del Duero y de Rueda con el citado espumoso para brindar.

La elaboración del Palacio de Bornos Brut Nature sigue el método tradicional, con una segunda fermentación en botella y una crianza de 36 meses dando una cremosidad sedosa, notas sutiles de panadería que evocan el lujo discreto, y un color amarillo pálido con destellos dorados que hipnotiza. En nariz, un bouquet de flores blancas y manzana verde se entrelaza con ese toque brioche, mientras que, en boca, la burbuja es una caricia, la acidez en su punto de equilibrio perfecto despierta los sentidos y el final es seco, limpio y persistente.

Con más de cuatro décadas de historia, Palacio de Bornos no es solo una bodega, es un legado. Pioneros en la D.O. Rueda, su compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la esencia de la uva verdejo los ha convertido en embajadores del vino español. Su línea de espumosos, elaborada íntegramente bajo el método tradicional, es una de sus vertientes en expansión de dicha bodega.