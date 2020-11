Miguel Ángel Silvestre, malherido tras un 'accidente'

Los fans de Miguel Ángel Silvestre se han llevado un buen susto al ver el vídeo que el actor compartió en su Instagram, donde aparece visiblemente magullado y con un ojo hinchado. Lleno de heridas y moratones, la cara de El Duque aparece hecha un cuadro tras un supuesto accidente.

Miguel Ángel no es el único que sale mal parado; su compañera Megan Montaner no se queda atrás, muy malherida. Pero que no cunda el pánico; al final se desvela que las imágenes forman parte del rodaje de su último trabajo. El motivo de este avance es alabar la perfección y el realismo del excelente trabajo realizado por el equipo de maquillaje que trabaja en 30 monedas, la nueva serie de Álex de la Iglesia que llegará a HBO el próximo día 29.

La ficción narra la historia del padre Vergara, un exorcista, boxeador y ex convicto exiliado por el Vaticano en una parroquia de un pueblo remoto de España. Paco (Silvestre), el ingenuo alcalde, y Elena (Montaner), una extraña veterinaria, tratarán de desvelar los secretos de su oscuro pasado tras ser relacionado Vergara con una serie de fenómenos paranormales.