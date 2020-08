Miguel Bosé y Nacho Palau, a dos meses de su cara a cara

Todavía resuenan los ecos de los últimos vídeos compartidos por Miguel Bosé en redes para explicar su visión de la pandemia, tras apoyar la concentración negacionista del coronavirus celebrada el pasado 16 de agosto en la plaza de Colón de Madrid. El cantante se convirtió en Trending Topic tras alentar a sus miles de seguidores a participar de la manifestación días después de asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez es cómplice de "plan macabro y supremacista" para dominar a la población global a través del 5G. Toda una parafernalia para justificar lo injustificable, que ha mermado enormemente su imagen a poco más de dos meses del juicio en el que se verá las caras con su ex pareja, Nacho Colau.

El cantante y el hombre con el que compartió su vida durante más de 30 años acudirán a los juzgados en octubre, siete meses después de la fecha prevista, retrasada por la crisis sanitaria, donde se dirimirá su separación y la filiación de sus cuatro hijos. Según los representantes legales de Palau, que vive con Ivo y Telmo, sus hijos biológicos, en Chelva (Valencia) con un sueldo de mileurista, el proyecto de vida en común con su pareja incluía la crianza conjunta de los hermanos. Por su parte, el polifacético artista tan solo asume la paternidad de Diego y Tadeo, y, a regañadientes, habría aceptado el régimen de visitas de los otros dos pequeños a los que vio nacer y crecer.

"Seguimos igual que siempre. Las visitas de los niños son las visitas de los niños, y el resto es el resto. Todo sigue igual”, comentó recientemente el escultor en el especial Hormigas blancas (Telecinco). Parco en palabras, Nacho, que en la actualidad trabaja en la cocina de una residencia de ancianos, reclama que ambos sean reconocidos como padres. Asimismo, exige una vida normal e igualitaria para los cuatro niños y defiende los derechos de los dos jóvenes que viven habitualmente con el músico.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau) el 18 Jun, 2020 a las 11:44 PDT

En esta batalla judicial, el artista valenciano perdía en marzo a una de sus aliadas, Lucía Bosé, fallecida por coronavirus a los 89 años, dispuesta a testificar contra su propio hijo por el bien y la unidad de los pequeños, según señalaban distintos periodistas en el espacio presentado por Carlota Corredera. La decisión del juez no será cuestión baladí, ya que la maternidad subrogada no está regulada en España, por lo que no existe ninguna seguridad sobre cuál de las dos partes saldrá airosa de este intrincado proceso legal.