Preocupación por el ingreso de Mila Ximénez

Todavía no se ha cumplido un año desde que Mila Ximénez anunciara en Sálvame, programa en el que colabora, que le había sido diagnosticado un cáncer de pulmón con metástasis. Fue en el pasado mes de junio y la noticia supuso un duro golpe para la periodista y para sus seres queridos entre los que se encuentran, además de su familia, muchos de sus compañeros de trabajo. Este miércoles la revista Semana ha publicado las imágenes de su último ingreso hospitalario. Según la revista, Mila llegó al madrileño hospital de La Luz el lunes acompañada de su hermana y de su cuñado. Ambos permanecen a su lado en todo momento.

Semana explica que su estancia en el hospital se va a aprovechar para realizarle una serie de pruebas que tenía previstas para después de Semana Santa. Su equipo médico habría decidido el domingo que la comunicadora ingresara el mismo lunes para poder controlar su evolución.

Su compañera de espacio Belén Esteban enviaba un mensaje de ánimo a la sevillana: "También hay que mandar un beso muy fuerte y decirle que la echamos mucho de menos. ¡Mila, te queremos un montón!", afirmó. Palabras que refrendó Carlota Corredera: "Tenemos muchas ganas de que vengas a darnos guerra. Ojalá, ojalá vuelva muy prontito, te queremos, Mila", concluyó la presentadora.

Todos están pendientes de la salud de Mila Ximénez, que está atravesando por momentos muy difíciles. Ella misma lo contaba en una de sus últimas apariciones televisivas, cuando anunciaba que estaba esperando unos resultados que serían fundamentales para decidir cómo afrontar su enfermedad a partir de ahora. Ximénez había estado ausente de las pantallas y tuvo un fugaz retorno a mediados de marzo. "Escucharé a mi doctora y decidiré si seguir. Me gusta vivir pero con calidad de vida", aseguró a la vez que reconocía que "lo que me ha pasado este mes no se lo deseo a nadie porque no vives", en referencia a las semanas previas a su reaparición, cuando estuvo recluida y dedicada solo a recuperarse de la quimioterapia y cuidarse. Durante esos días se la pudo ver arropada por Raúl Prieto y David Valldeperas, directores de Viva la Vida y de Sálvame, respectivamente, íntimos amigos que están a su lado apoyándola en su recuperación.

Mila siempre ha sido muy franca en lo referente a su enfermedad y, del mismo modo que cuando comunicó su diagnóstico mostró entereza mientras aseguraba "saldré de esto", también ha reconocido estar "regular" en los últimos días. La colaboradora saca fuerzas del amor incondicional de los suyos, especialmente de su hija Alba que, aunque vive en Ámsterdam, siempre que la crisis sanitaria mundial se lo permite, viaja a España para pasar tiempo junto a su madre. Alba es fruto de la relación que tuvo con el tenista Manolo Santana y tiene dos hijos que se convirtieron en prioridad para la sevillana desde su llegada al mundo.