Mirela, la artista precoz que no quiere vivir bajo la sombra de María Isabel

Mirela es una artista capaz de brillar sobre cualquier escenario. Desde la adolescencia ha estado delante de las cámaras con su participación en varios talents shows de la televisión. En Eurojunior 2004 finalizó en segunda posición por detrás de María Isabel, que se proclamaría más tarde ganadora del certamen. La artista madrileña acaba de sacar su último single, Inevitable. La canción es un himno melódico que sigue la estela de canciones inolvidables de grandes artistas que le han cantado al desamor desde el empoderamiento.

–¿Qué ha sido de aquella niña que se presentó en 2004 a Eurojunior, el año de la victoria de María Isabel? –Han sido 20 años con muchas subidas y bajadas, porque esta carrera es de fondo y no siempre es tan bonita como parece. Hay que trabajar mucho, de manera constante, he vivido muchos momentos dulces y no he dejado de trabajar durante todo este tiempo. Yo no podría vivir sin la música, aunque haya vivido momentos amargos, no cambiaría la música por nada.

–¿Cómo definiría su estilo musical? –Siempre he sido cantante pop y lo bueno de ello es que te abre un abanico muy amplio. El tema que he sacado ahora es más de pop electrónico, que es el registro al que me estoy dedicando en la actualidad.

–Además de su paso por Eurojunior, estuvo en La Voz en el equipo de Melendi, ¿qué recuerdos guarda de aquella etapa en el talent musical? –Fue un paso efímero, pero es una experiencia más que añadí a mi currículum. De todo se aprende y todo suma para convertirte en la artista que eres en el tiempo presente. Tengo muy buenos recuerdos de toda la gente y del equipo del programa.

–¿De qué habla Inevitable, su nuevo single? –Inevitable es un canto al desamor y sobre todo al empoderamiento después de haber estado pasándolo mal por alguien. La letra de la canción es una metáfora de mi relación personal con la música. Al final con la música he tenido una experiencia agridulce. Inevitable ha llegado en el momento en el que he recuperado la fuerza, la ilusión y las ganas de volver a componer. Ahora no tengo miedo de mirar atrás porque me siento con la fortaleza de tirar hacia delante con todo. Ese es el mensaje que quiero transmitir con esta canción.

–¿Cómo va la promoción de su nuevo single? –Estoy muy contenta porque hacía mucho tiempo que no sacaba música y estoy recibiendo mucho cariño por parte de todo el mundo. Ese es el mayor regalo y la mejor recompensa para un artista. Agradecida es poco, estoy sobrecogida de todo el cariño que estoy recibiendo.

–¿Quiénes son sus referentes musicales? –Para mí Lady Gaga es top. Soy admiradora fiel de ella. También me encanta Adele, Loreen y The Weekend.

–Ha puesto su voz para la película La Sirenita, ¿qué valoración hace de esa colaboración con Disney? –Es el sueño de cualquier niña que crece viendo los relatos y personajes de Disney. Cuando me dieron la noticia de que iba a poner la voz a Ariel fue algo fantástico. Son cosas que se quedan grabadas en el corazón para siempre. Es un regalo.

–Recientemente ha doblado a Elphaba en la película Wicked protagonizada por Ariana Grande y Cinthya Erivo… –Es una película que está basada en el libro y luego se hizo el musical. Le pongo voz cantada a Elphaba, que es la bruja verde y está interpretada por Cinthya Erivo. Ha sido una guinda para mi carrera porque soy muy amante del teatro musical. Yo era seguidora de este musical, incluso fui a Londres a verlo hace seis años. Cuando me llegó la oportunidad sentí mucha responsabilidad, pero me moría de ganas de hacerlo.

–¿Cómo es Mirela fuera del ámbito musical? –Fuera de la música me encanta estar con mi familia. Me gusta muchísimo pasar tiempo con mi gente. También estoy estudiando la carrera de Logopedia y trabajo en Ibiza durante la temporada de verano.