Andrea Meza, representante de México, se ha alzado con la corona de Miss Universo 2021. Se trata del tercer título de Miss Universo para México tras los triunfos de Lupita Jones, quien ganó en 1991, y Ximena Navarrete, que logró el primer puesto en 2010. Brasil y Perú fueron las otras dos finalistas en una gala con toques feministas, políticos y sobre todo latinos. Miss India y Miss República Dominicana cerraron el grupo de las cinco primeras.

Andrea Martínez, la representante española, a pesar de no quedar entre las primeras, hizo un muy buen papel durante la gala, celebrada en Miami.

La joven Andrea Meza, de 26 años, es del estado mexicano de Chiuahua y lleva desde que era adolescente en el mundo de las pasarelas. Su primer certamen de belleza fue el de reina de la UACH, Universidad Austral de Chile. Al mismo tiempo, acabó sus estudios universitarios y es ingeniera de software. De hecho, Andrea demostró su inteligencia durante muchas de las fases de este concurso, un tipo de certamen que no le es ajeno pues ya en 2017 participó en Miss Mundo y quedó en segundo puesto.

Andrea mide 1,82 metros de estatura, es vegana y tiene 40 primos. Además de modelo e ingeniera, es embajadora de turismo en Chihuahua. Habla inglés con fluidez y tiene su propia marca de ropa deportiva, AMAW (Andrea Meza ActiveWear), que aún no ha despegado.

También es una firme defensora del feminismo y ha apoyado y difundido campañas contra el acoso callejero en sus redes sociales. Maquilladora profesional, durante la fase de entrevista en Miss Universo se enfrentó a la pregunta: "Si fueras líder de tu país, ¿cómo habrías manejado la pandemia?", a lo que contestó: "Yo creo que no hay una forma perfecta de manejar el covid-19, pero creo que habría iniciado la cuarentena antes de que todo se hiciera grande. Perdimos muchas vidas".

Meza también habló sobre los estereotipos: "La belleza no radica en cómo nos vemos. Para mí la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y en los valores con los que nos manejamos. No permitan que alguien les diga que no tienen valor", afirmó.