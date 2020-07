La historia del Míster España que presuntamente asesinó a su padre

Vicente Hernández Rodríguez era joven, guapo y tenía una prometedora carrera como modelo y actor. Hace tres años ganó el concurso Míster España Pacific Word en Córdoba. Ahora estaba participando en distintos castings (salió de extra en La casa de papel) hasta que el pasado 21 de junio su vida se truncó cuando asesinó a su padre, en un presunto brote psicótico.

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del joven de 25 años, que mató a su padre a puñaladas en el distrito madrileño de Chamberí. El joven ya cumple prisión provisional por presunto delito de homicidio, después de matar a su padre, de 58 años, durante el transcurso de una riña familiar.

Ese día padre e hijo viajaron desde Lorquí (Murcia) a Madrid para que él asistiera a un casting. Se alojaron en un hotel situado en el número 8 de la calle Gaztambide, donde se produjo la tragedia. El arrestado se abalanzó sobre su progenitor, al que atacó varias veces con un cuchillo y acabó degollándole con varios cortes, uno de ellos muy profundo, en el cuello.

Una vecina fue la que dio el aviso al 112, dado que por su ventana observó la pelea entre ambos e informó de que el asesinado había caído al suelo y no se levantaba, según explicaron fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. A la zona se dirigieron agentes de Policía Nacional y una UVI móvil del SUMMA 112. Ya en el establecimiento, los sanitarios hallaron a un hombre de 58 años consciente tendido en el suelo y que tenía diversas heridas incisas por arma blanca en el cuello.

Después de apuñalar a su progenitor por todo el cuerpo, Vicente salió a la escalera y comenzó a pronunciar frases incongruentes como "el demonio tiene poseído a mi padre". "Me ha intentado atacar mi padre, no sé si lo he matado, pero me ha atacado porque lo tiene poseído el demonio", decía en la calle antes de ser reducido por media docena de policías. Según ha trascendido de las declaraciones, no se descarta que el forcejeo se produjese cuando el padre intentaba evitar que su hijo se autolesionara, lo que habría provocado su ataque de ira con fatales consecuencias.

El detenido fue trasladado al área psiquiátrica del Hospital Clínico San Carlos, donde fue sedado. Hoy continúa ingresado y bajo custodia policial en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.

La localidad de Lorquí está de luto por la trágica muerte de Vicente El Picolo, como llamaban cariñosamente al padre del homicida, electricista de profesión. Su hija, hermana melliza del homicida, ha escrito una dura carta al periódico El Español en la que explica la enfermedad mental que padece su hermano y el dolor de la familia por no haber podido ayudarle a él y a su padre. "Lo sucedido fue un accidente, un accidente por amor. Ambos se querían con locura y mi padre pretendía evitar lo que jamás habría podido soportar, perder a su hijo del alma", ha explicado entre lágrimas.

Vicente sufrió su primera crisis mental el 1 de abril 2016, con 21 años, cuando el Servicio Murciano de Salud le diagnosticó un "trastorno psicótico agudo bipolar", tras padecer "un episodio maniaco con síntomas psicóticos, con predominio de ideas delirantes".

El joven empezó a luchar contra su enfermedad al tiempo que intentaba labrarse una carrera como modelo y actor. Se preparaba físicamente para opositar a Policía Nacional. Tras ganar el certamen Míster España Pacific World en Córdoba, fue a Perú en 2017 a representar a nuestro país. No ganó el concurso pero el estrés pudo con él y en el vuelo de vuelta a España sufrió su primer brote psicótico en el que trató de quitarse la vida al grito de "Soy Dios". Entonces fue ingresado en el hospital Ramón y Cajal de Madrid y posteriormente en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Morales Meseguer de Murcia. En los últimos años estaba bajo tratamiento a base de litio.

"No me he pronunciado hasta la fecha porque es tan grande el dolor que me produce la pérdida de mi padre, el amor de mi vida, que me faltan fuerzas. También, por respeto a mi madre, mujer muy prudente y tradicional, superada por la situación de perder a su marido, su gran apoyo, y la lucha por su hijo. Por desgracia, en este momento de sensacionalismo y morbo, el dolor de las personas siempre queda en un segundo plano", escribe su hermana. "Mis pensamientos ahora están con mi hermano, la mejor persona del mundo, como anteriormente decía y, probablemente, el que más esté sufriendo con toda esta situación. Solo mi madre, mi padre y yo sabemos lo mal que lo ha pasado en los últimos años".