A merced de las aguas del mar Mediterráneo se presentó la tercera edición de Mercedes Benz Fashion Week Ibiza 2019, la pasarela resort más destacada del panorama nacional. Con la presencia de más de 800 invitados, cifra superior a la registrada el pasado año, y la perfecta sintonía del tándem moda y música todos los ingredientes estaban presentes para disfrutar de un completo menú. Y así fue, con cinco artistas de renombre de la moda nacional, como Andrés Sardá, Alvarno, Juanjo Oliva, Robertodiz y The 2nd Skin Co, acompañados por David Laport, diseñador internacional invitado por el homenaje a Holanda.

La magia de la noche ibicenca y uno de sus centros neurálgicos, Ushuaïa Ibiza Beach Hotel, aportó una mejorada y novedosa dimensión, reforzado con un electrizante impacto visual, propio de las mejores veladas de la isla. Entre los asistentes, una importante muestra de rostros conocidos de la vida social como el estilista Pelayo Díaz y su marido Andy McDougall, la presentadora Raquel Sánchez Silva, Elena Tablada, la modelo Almudena Fernández, Josie, Adriana Abenia y Cristina Tosio no se perdieron este evento.

La MBFW Ibiza volvió a sobrepasar nuestras fronteras con una nutrida representación internacional como el diseñador holandés David Laport, la cantante y compositora inglesa Pixie Lott, los Dj’s Sunnery James y Ryan Marciano o los medios de comunicación internacionales que se dieron cita para cubrir la pasarela. La firma de lencería y moda de baño Andrés Sardá aportó las dosis de seducción gracias a su propuesta, inspirada en el verano ibicenco. Desde looks marineros, diseños con crochet, vestidos en negro para terminar con el exclusivo bikini, de edición limitada y con cristales Svarovski, diseñado para Ushuaïa Ibiza Beach Hotel. The 2nd Skin Co. brindó una oda al color, apoyada en el contraste de tonalidades y combinada con siluetas estructuradas y fluidas. El estampado floral encuentra una presencia destacada en los diseños de la marca.

En su primera edición Robertodiz apostó por colores vibrantes y ácidos, mezclados con tejidos como gasas, sedas, lycras y algodón. Un combinado divertido y pensado para la mujer que disfruta de la experiencia de Ibiza. El otro debutante español, Juan Oliva basa sus piezas en la sostenibilidad y el aprovechamiento del tiempo y el espacio. Su colección, de toque minimalista, refleja la expresividad de la noche de Ibiza y la arquitectura insular.

Para David Laport la moda significa pasado y presente. El joven neerlandés juega con las formas, a la vez que encuentra el sustento de la naturaleza para evocar el espíritu indomable, común en las noches ibicencas. Sus diseños, inspirados en la ‘superfotosíntesis’, muestran grandes estructuras en tonos rojos, malvas, platas o cítricos. Alvarno puso el broche final a la pasarela. Una actitud desenfadada, joven y actual se proyecta en sus diseños. La elegancia y el toque streetwear son señas de identidad para el dúo formado por Arnaud Maillard y Álvaro Castejón.