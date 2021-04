Fieles a su esencia y con la intención de aupar las ventas, la firma Andrés Sardá inauguró este jueves la pasarela madrileña con una colección de lencería con sabor a cabaret, mientras que los diseñadores Roberto Verino y Manuel García Madrid apostaron por prendas actuales pero que perduren en el tiempo.

"Resistir y vender" es el objetivo de estas tres firmas que se reinventan y se adaptan a los nuevos tiempos y deseos del público, como se ha visto en sus presentaciones mediante vídeos y también performances.

Andrés Sardá caldeó un Ifema a medio llenar con una colección desinhibida que ha ayudado a animar el ambiente mermado por la escasa afluencia de público para cumplir las medidas de seguridad. Enric Auquer, ganador del Goya revelación 2019 y sobrino de la diseñadora, y Lali Espósito, de la serie Sky Rojo de Netflix, son los protagonistas del fashion film Who is she?, bajo la dirección del fotógrafo y cineasta Eugenio Recuenco. Una experiencia "nueva y bonita" para la directora creativa, Nuria Sardá, pero también "estresante".

Antes, en la calle Serrano, Roberto Verino presentó su colección con un film en el que defiende una moda funcional y sostenible, que invita a reflexionar sobre el impulso de las compras: "Calidad en lugar de cantidad". Desde hace tiempo se ha dado importancia al concepto de la comodidad, pero este último año más: "Ahora el consumidor quiere tejidos naturales, materias de calidad", señala Verino.

Investigando nuevas formas y conceptos estéticos, la firma García Madrid mostró unas propuestas en la que combina la sastrería tradicional y artesanal con el universo "más urbano y deportivo", sostiene su director creativo, Manuel García Madrid. Piezas que no van dirigidas a un hombre de una edad concreta y que sacadas de contexto son muy "ponibles", se pueden adaptar a cualquier armario y personalidad.

Líneas rectas, pero sofisticadas definen la nueva colección de Fernando Claro, firma sevillana con 35 años de experiencia en la costura a medida.

El mallorquín Pablo Erroz, una de las jóvenes promesas con más proyección, confirma que las prendas atemporales, no sujetas al género ni a la estación, son tendencia. Mostró una colección sostenible con chaquetas de lino y algodón de ikat mallorquín que incorporan NFC, "el pasaporte de las prendas" (una tecnología inalámbrica en la etiqueta que muestra cómo está confeccionada y de dónde proviene).

Maya Hansen, tras varias ediciones ausente, regresó a la pasarela madrileña con una colección elegante a la par que transgresora, en la que su mítico corsé se reinventa con vinilos y neoprenos.