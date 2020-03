Nueva polémica por el bajo peso de las modelos en los desfiles de Milán

Aunque el coronavirus haya acaparado casi toda la atención mediática en la Semana de la Moda de Milán, no ha sido la única noticia del evento. Elisa D’Ospina, una modelo de tallas grandes, al ver el evidente infrapeso de las modelos en el desfile de Gucci, ha lanzado una petición para que se regule el peso mínimo sobre la pasarela: "Somos mujeres, no maniquíes", escribía en su blog. La modelo que desató la indignación de Elisa tenía como medidas 81-63-79 y una talla 34. Su aparición también provocó numerosas críticas entre el público.

"¿Conocen una talla 34? Es inadmisible proponer un modelo con medidas impugnadas. Creo que sería apropiado firmar un documento en el que todas las casas de moda se comprometan a no volver a utilizar a personas que obviamente tienen tan bajo peso. También solicito la presencia de personal competente que se ocupe de los trastornos alimenticios para evaluar la idoneidad de los casos sospechosos", ha escrito la modelo curvy en una petición realizada en Change.org que ya acumula más de 25.000 firmas.

En 2017, algunas firmas de alta costura como Gucci, Dior, Bottega Veneta, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Fendi, Givenchy o Loro Piana se sumaron a un código común de autorregulación para garantizar el bienestar de los modelos sobre la pasarela, pero claro está que fue una medida insuficiente y todavía siguen desfilando modelos con infrapeso.

Se lleva luchando desde hace años contra la tiranía de las escuálidas medidas que exigen los diseñadores. Hasta hace unos años muchas modelos eran despedidas por tener una talla 36 al considerarlas "gordas", como fue el sonado caso de Ulrikke Hoyer, a la que Louis Vuitton obligó a alimentarse solo de agua y la despidió 24 horas antes del desfile.

Otro caso muy polémico fue cuando Ralph Lauren retocó tanto a una modelo que uno de los comentarios que recibió fue: "Tío, su cabeza es más grande que su pelvis". La modelo Filippa Hamilton, que luce más sana en la vida real, fue despedida a los pocos meses por "gorda". "Me dijeron que me echaban porque tenía sobrepeso y ya no me quedaban bien sus prendas", explicó al periódico New York Daily News mientras también decía su peso: 54,4 kilos.

Uno de los gigantes de la moda que se negaba a confeccionar ropa más grande que una 38 porque no "diseñaba para mujeres con sobrepeso", fue Karl Lagerfeld. El fallecido diseñador de Chanel afirmaba que las mujeres con curvas deben estar fuera de las pasarelas, ya que "nadie quiere ver una mujer curvilínea" y que "todos esos que critican a las modelos por aparecer huesudas o anoréxicas son las típicas madres gordas que se sientan en el sofá todo el día comiendo patatas fritas".

La presión de las modelos por estar delgadas puede llevarlas incluso a la muerte, como le pasó a Luisel Ramos, de 22 años. La chica se sintió indispuesta tras desfilar en la pasarela, se desmayó camino a los camerinos y falleció pese a que recibió atención médica. Su padre dijo a la policía que la chica llevaba varios días sin comer. Su hermana, Eliana, también falleció, seis meses después, a causa de la anorexia. Tenía 18 años.