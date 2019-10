Mónica Bellucci, una 'sex symbol' de 55 años

Mónica Bellucci, a sus 55 años recién cumplidos, sigue deslumbrando cada vez que pisa la alfombra roja. Pero más allá del envidiable físico del que ha gozado la italiana desde su juventud, Bellucci es también una de las actrices más atrevidas de su generación, apostando por algunos de los proyectos y cineastas más creativos, además de un referente en el mundo de la moda. Esta modelo infantil convertida en icono de elegancia y sensualidad sorprendió en el último desfile de Dior, hace unos días, durante la Semana de la Moda de París, y no fue por su look sino por el radical corte de pelo de la larga cabellera que le ha acompañado durante décadas. Melena sustancialmente reducida con un corte bob largo para darle a la actriz un aire completamente distinto. Eso sí, lo que no ha variado ni un ápice es la imponente presencia de esta mujer hipnótica.

"Después de los 50, una mujer todavía puede divertirse mucho", ha manifestado en una entrevista con el diario La Repubblica. Su vida profesional es muy activa. Estuvo en el festival de Cine de Venecia hace menos de un mes. Allí presentó el nuevo montaje de la polémica cinta Irreversible (2002), de Gaspar Noé, donde comparte cartel con su ex marido, el francés Vincent Cassel, quien también estuvo presente en el nuevo estreno. Con el galerista francés Nicolas Lefebvre rompió el pasado verano tras dos años de relación. El año pasado abrió el desfile de la colección primavera-verano de Dolce & Gabbana, una firma que ve en ella una musa atemporal.

Durante su paso por el mundo de la actuación, siempre se ha preocupado por demostrar que es mucho más que una mujer hermosa, y se ha empeñado en dejar claro su talento. "Si no eres hermosa por dentro, es difícil estarlo por fuera", ha asegurado. Mónica sabe bien que lo mejor es afrontar el paso del tiempo con inteligencia. "No sé si he alcanzado la sabiduría. Tal vez no me interesa. Pero estoy contenta de estar todavía viva. Envejecer es el único modo de tener una vida larga", declaró a la revista Marie Claire.

La diva reside en Francia junto a sus dos hijas, fruto de su matrimonio con Cassel, de quien se separó hace seis años: Deva (15) quien, con Dolce & Gabbana, empieza a dar sus primeros pasos en el mundo de la moda, y Leonie, de 9 años.

Su secreto para siempre verse estupenda es, según sus palabras, "vivir el presente, encontrar la armonía, plantearse nuevos proyectos. La palabra clave es respeto por una misma".