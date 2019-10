La ex pareja de Mónica Naranjo arremete contra ella

Óscar Tarruella ha roto su silencio más de un año después de su separación de Mónica Naranjo. El que fuera pareja y representante de la cantante denuncia los ataques que ha recibido por parte de la presentadora de Mónica y el sexo, y asegura que "sentí miedo a su lado" durante los más de quince años que duró su relación.

Aunque no estaban casados, se consideraban marido y mujer. Tarruella desvela que su relación fue tóxica y explica por qué ha decidido hablar tras tanto tiempo en silencio: "Mónica no ha parado de atacarme (...) He pensado en demandarla, pero no lo voy a hacer de momento. Tomaré medidas legales si continua en esta tesitura", afirma.

Tarruella se muestra muy dolido por algunas declaraciones de su ex: "Dijo que habría preferido mi muerte a que la hubiera dejado. Es cruel. Pero a pesar de estar tan cabreado, no le deseo nada malo". El ex mosso d’Esquadra también se siente "utilizado": "Siento que me ha utilizado para promocionar su programa de sexo". En su opinión, los ataques de la artista son por "despecho".