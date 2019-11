El viral vídeo de humor de Los Morancos sobre el pacto entre PSOE y Podemos

"Los Morancos nos desvelan el verdadero motiVOX por el que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se quieren ahora más que Adara y Gian Marco", así presenta en su canal de Youtube el popular dúo cómico sevillano Los Morancos su nuevo hit viral que se ha convertido en toda una sensación por las diferentes redes sociales y grupos de mensajería instantánea como Whatsapp.

Emulando a los Panchos, "perdón, los Tan Panchos", como ellos se hacen llamar irónicamente en esta canción titulada Contigo ahora sí quiero gobernar.

En la canción explican el santo evangelio del pacto de PSOE y Unidas Podemos para gobernar en España según Los Morancos:

"Pedrito y Pablo queremos gobernar, pero parece que no entiende la gente, que nos queramos así de repente, y hoy tranquilamente lo vamos a explicar. En realidad no nos podemos ni ver y nos odiamos los dos profundamente, pero es que Vox ha subido de repente y forzosamente lo tengo que querer", expresan en tono de guasón análisis político César y Jorge Cadaval.

"Quiero tres ministerios, ¡te los doy!; La vicepresidencia, ¡te la doy!; un cuarto en la Moncloa, ¡te lo doy!; dos kilos de langostinos, ¡de Sánlucar!; quiero tu avión privado... ¿Mi avión privado? que no, que no, que no, que ahí vuelo yo; pues entonces me voy con los de Vox", prosiguen con sorna y humor.

Al final, tras propuestas indecentes de Iglesias a VOX, y la negativa de acercamiento del falso Abascal, Sánchez acaba ofreciendo su avión privado para que viajen los dos para finalmente entenderse y brindar, "Con Ribera", "Rivera está como para brindar"... concluyen para acabar dándose abrazos, hasta que Iglesias lo llama "Jartible".

Los Morancos ya consiguieron un éxito abrumador con su tema de Susana Díaz, Yo ya no pinto ná , y causaron sensación con su particular versión de Rosalía Con Altura.