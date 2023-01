El motivo por el que Mario Vargas Llosa ahora está "infinitamente feliz"

Se van a cumplir tres semanas del anuncio de la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa a través de la llamada de ella a la revista ¡Hola! y el premio Nobel quiere distanciarse todo lo posible del suceso. La familia del escritor le arropa y quiere que su nombre ya no se relacione con lo sucedido con su desengaño amoroso. Incluso se dice que habrá "un silencio sepulcral" a partir de ahora para evitar echar más leña al fuego. El relato publicado hace dos años con tintes autobiográficos ya parece suficiente para relatar la incómoda situación de la pareja en el declive de su vínculo.

Uno de los hijos del autor de La guerra del fin del mundo, Álvaro Vargas Llosa, ha subrayado en unas declaraciones en este fin de semana que su padre se encuentra "infinitamente feliz" en estos momentos. Está tranquilo y arropado. La ruptura está "lejísimos de sus preocupaciones y de su cabeza", asevera el hijo que a lo largo de estas semanas ha compartido vídeos y fotografías de su padre, que pasó el fin de año a su lado, en Francia. "Aunque no hable su rostro expresa lo bien que está. Todos estamos muy contentos cuando él está contento", ha querido reiterar ante las recientes preguntas en la calle de los reporteros.

Sobre una reconciliación de sus padres, Patricia Llosa y el escritor, Álvaro Vargas Llosa guarda prudencia y discreción. La foto compartida de ellos en la biblioteca familiar en Perú fue una más, sin intención de escenificar ni desear nada más. "Allí hay comentarios culturales, comentarios políticos y muchas cosas familiares muy entrañables. Si usted hace una revisión de esa cuenta verá la cantidad de cosas familiares que hay, en esto no hay ninguna novedad", ha comentado. "No hay nada más que el enorme orgullo que tengo de la familia a la que pertenezco, eso es lo único que hay", ha añadido en alusión a la foto tan comentado. El escritor, según lo que defiende su familia, no volverá a pronunciarse más sobre su relación con Isabel Preysler.