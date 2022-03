El motivo del 'calentón' de Will Smith en los Oscar

Sobre el triángulo Will Smith-Jada Pinkett-Chris Rock aún hay mucho que decir, a pesar de la disculpa pública del actor al presentador de la gala al que arreó la bofetada y las últimas, y enigmáticas declaraciones de la tercera en discordia, quien hasta ahora no se había pronunciado: "Este es un momento para sanar, y estoy dispuesta a ello", ha escrito Jada en su Instagram, horas después de que su marido entonara el mea culpa también en las redes sociales, un poco tarde quizás después de tanto revuelo y coincidiendo con la censura de la Academia de Cine a su actitud violenta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)

La relación de Will Smith con Chris Rock se remonta a hace más de tres décadas, cuando eran compañeros de trabajo y amigos que incluso asistieron juntos a algunos actos públicos.

A raíz de la agresión en la ceremonia de los Oscar ha salido a la luz que esa amistad se rompió después de que Jada y Chris participaran juntos en la saga de películas de animación Madagascar, donde prestaron sus voces a los personajes de Gloria la hipopótamo y Marty la cebra respectivamente. Nunca salió a la luz lo que realmente pasó en ese set de grabación, pero todo pareció indicar que Chris y Jada tuvieron un romance que provocó la ruptura del humorista con su -por entonces- esposa, Malaak Compton, de la que se divorció en 2016 tras admitir haberle sido infiel, y con la que tiene dos hijos en común.

Para Jada, esos escarceos, a pesar de estar casada ya con Will Smith, no habrían supuesto ningún problema para su matrimonio; y es que desde hace tiempo se sabe que ambos decidieron mantener una relación abierta, de mucho amor, pero con vidas sexuales separadas, si bien eso no les ha impedido formar una bonita familia con dos hijos en común, Jaden (de 23 años) y Willow (de 21).

Sin duda, algo más tuvo que pasar para que ese buen rollo entre Will Smith y Chris Rock haya acabado como el rosario de la aurora: con el primero que no duda en subirse al escenario para cruzarle la cara al que un día fue su amigo.