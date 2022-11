Los motivos del distanciamiento entre Victoria Federica y la infanta Elena

Victoria Federica y su madre, la infanta Elena, no se hablan. Así lo ha adelantado el diario La Razón que apunta a un parón en la relación entre madre e hija. Ambas han sido uña y carne durante muchos años, pero en los últimos meses la relación se ha enfriado. El motivo del distanciamiento sería la profesión que ha elegido Victoria Federica, convertida en una influencer y acostumbrada a radiar todos los acontecimientos de su vida.

La hermana del rey no aprueba que su hija comparta su vida en las redes sociales. Según el medio esa es la razón principal del distanciamiento. La infanta Elena no soporta que Victoria Federica se dedique a promocionar todo lo que hace. Un ritmo de vida con el que no está de acuerdo, ya que considera que debería adoptar un perfil más bajo como llevan a cabo el resto de integrantes de la Familia Real.

“La relación entre madre e hija ha sufrido un parón. Fue siempre la niña de mamá, tímida, atenta y educada. Pero su excesiva proyección pública hace que la infanta esté a disgusto con su hija”, asegura La Razón en una información de la que se han hecho eco otros medios como la revista Diez Minutos. Así, la relación es inexistente y no se observan visos de mejora en un corto plazo.

La vida de Victoria Federica cambió radicalmente en octubre de 2021. En ese momento decidió hacer público su perfil de Instagram, centrándose en su carrera de influencer y convirtiéndose en un personaje público. Pasado un año parece que la nieta del rey emérito está encantada con su nueva vida. No tanto, su madre. Con el que ha acercado posturas es con su padre, Jaime de Marichalar, que no le pone trabas a los deseos de la joven. El exduque de Lugo mantiene una buena relación con su hija, a la que aconseja sobre sus estilismos y presencia en los actos públicos.

La complicidad que ha recuperado con su padre no ha hecho ninguna gracia a la infanta Elena, que observa cómo su hija se acerca a su padre y se aleja de ella. En la actualidad la relación entre la infanta Elena y Jaime de Marichalar es totalmente nula e inexistente.

Además, según el citado periódico Victoria Federica tiene pareja, pero aún no se ha atrevido a desvelar la identidad de su novio. La periodista Beatriz Cortázar ha declarado que Victoria Federica lleva saliendo un tiempo con un chico de Madrid. “No les han cazado porque son muy prudentes a la hora de salir y entrar”, ha contado. Pero, el programa Fiesta airea más detalles y sitúa el foco sobre el hijo de un exjugador del Atlético de Madrid, Juanma López. El tiempo dirá si esta relación es cierta u ocurre como con otras posibles parejas que no llegaron a fraguar.