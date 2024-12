Muere la modelo y actriz Dayle Haddon por una fuga de monóxido de carbono

La modelo y actriz canadiense Dayle Haddon, famosa por sus apariciones en series de televisión y portadas de revistas en las décadas de los 70 y 80, falleció a los 76 años, al parecer, por un intoxicación con monóxido de carbono, informaron las autoridades.

Huddon, que falleció en la localidad estadounidense de Solebury, en el estado de Pensilvania, se hizo popular por sus apariciones en series televisivas y películas como North Dallas Forty, Max Headroom y The Hitchhiker.

Según la web del Departamento de Policía de Solebury Township, Haddon, "fue encontrada muerta en el dormitorio" el viernes por la mañana, mientras que un hombre de 76 años fue encontrado "acostado y desmayado" y se encuentra hospitalizado en estado crítico.

La policía informó además de que su investigación "indica que un conducto de humos y de escape defectuoso en un sistema de calefacción a gas causó la fuga de monóxido de carbono".

Ryan Haddon, la hija de la modelo nacida en Montreal, recordó en su perfil de Instagram a su madre como "una mujer empoderada, pero suave y atenta a todo. Profundamente creativa y curiosa, dotada de belleza por dentro y por fuera. Siempre amable y considerada".

"Ella era un ser espiritual de gran corazón que valoraba la evolución de su alma, por lo que sé que su viaje aquí en esta dimensión debe haber sido completo", agrega.

"La honro. Me inclino ante ella. Reverencio todos los caminos y aventuras que ha recorrido. La vi ser dorada y siempre buscar la Luz en todas las áreas de su vida", expresa su hija.

La publicación incluía varios trabajos de portada de revistas de Haddon como modelo en Vogue, Harper's Bazaar o Cosmopolitan, junto con una imagen de uno de sus libros, The Five Principles of Ageless Living de 2003.