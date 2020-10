José Francisco Sánchez Álvarez, el padre de Pastora Soler, ha fallecido en Sevilla a los 77 años de edad debido a un cáncer contra el que ha estado luchando varios años. Su hija ha mostrado en sus redes su pena y el orgullo que siente hacia su progenitor, al que califica como "héroe", y no es para menos. La propia artista se ha despedido de su progenitor compartiendo una foto suya con su hija Estrella, y un sencillo pero emotivo mensaje: "Buen viajé papá. Siempre serás mi héroe! DEP".

Ver esta publicación en Instagram Buen viaje papá!! Siempre serás mi héroe!!! DEP 🖤 Una publicación compartida de Pastora Soler (@pastora_soler) el 8 Oct, 2020 a las 3:27 PDT

Pastora, que estaba muy unida a su padre y del que no se ha separado hasta el último momento, está desolada. La artista se dejó ver este jueves en el tanatorio de Coria del Río, su localidad natal, acompañada de numerosos familiares y amigos.

Francisco, que cumplió 77 años el pasado 10 de marzo, ha luchado durante más de 12 años contra un cáncer, como él mismo confesó en el programa Tu casa es la mía protagonizado por su hija en 2017. En aquel programa, aparecía en silla de ruedas como consecuencia de su enfermedad pero siempre dispuesto a apoyar y arropar a su hija. "Ese cáncer se come el hueso y ahora ha pasado por una operación que le han puesto titanio por todo el cuerpo. Es un luchador", explicó la cantante y Pilar Luque, la madre de Pastora, también tenía palabras de amor hacía su marido. "Mi marido es mi vida. Es el único hombre al que he besado y con el que he estado. Yo vivo para él. Él depende mucho de mí y yo le doy todo lo que tengo", desvelaba la madre de Pastora, quien lógicamente también se encuentra muy afectada por la pérdida.

Numerosos rostros conocidos trasladaban este jueves sus condolencias a Pastora a través de las redes, como Rosario Flores, Tamara, India Martínez, María Toledo, Alejandro Sanz y Eva González, entre otros muchos.