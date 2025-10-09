Muere Susan Kendall Newman, hija de Paul Newman

Susan Kendall Newman, hija mayor del legendario Paul Newman (de quien en este año se conmemoraba su centenario) y de su primera esposa Jacqueline Witte, falleció el pasado 2 de agosto a los 72 años por complicaciones derivadas de problemas de salud , según confirmó su familia a The Hollywood Reporter este 9 de octubre. Ha sido ahora, al cabo de más de dos meses cuando sus familiares han querido desvelar lo sucedido.

Aunque alejada de los platós en sus últimos años, su trayectoria como actriz y productora estuvo presente junto al nombre de su padre. Estuvo nominada al Emmy por el telefilme The Shadow Box (1980), dirigido por Paul Newman y protagonizado por su segunda mujer, Joanne Woodward. El trabajo desentrañaba las complejidades de la muerte y la familia en un entorno hospitalario. The Shadow Box ganó tanto el Emmy como el Globo de Oro a mejor película para Televisión.

Nacida en 1953 en Nueva York, Susan creció en plena fama de su padre, lo que la impulsó a forjar su vocación aunque deseó que su carrera fuera autónoma a la influencia de su padre. Su incursión en la intepretación estuvo marcada por papeles secundarios, algunos de ellos donde demostró su valía. Debutó en la película Rachel, Rachel (1968), dirigida por su padre, donde interpretó a una niña en un drama sobre la soledad femenina, y continuó con apariciones en el célebre título El castañazo, que no fue bien considerada en su momento, a finales de los 70, comedia deportiva ambientada en el hockey sobre hielo con un jugador venido a menos. Y también intervieno en Un día de boda (1978) de Robert Altman.

Uno de sus papeles más destacado fue en Locos por ellos (I Wanna Hold Your Hand) (1978), la ópera prima de Robert Zemeckis, donde interpretaba a una fan de los Beatles en una obra que prefiguraba el estilo visual del director de Regreso al Futuro.

También contó con una nominación al Grammy en 1991 por la categoría de Mejor Álbum Hablado para Niños po una serie de audiolibros de clásicos infantiles que narrab. En los 80 Susan Kendall pasó a la producción de documentales y telefilmes. Una de sus creaciones más acertada fue James Dean: Race with Destiny (1997).

En ese cambio de la intepretación a quedar al margen de las cámaras fue clave la trágica muerte de su hermano Scott en 1978 por una sobredosis. Su pérdida le llevó a afianzar en su compromiso con la prevención de adicciones.

Se unió a la Fundación Scott Newman, fundada por su padre, para ayudar a los jóvenes y atajar la drogadicción. Con esta labor llegó a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos para divulgar sobre planes antidroga. Colaboró con universidades, hospitales y organizaciones comunitarias en campañas de sensibilización en una labor menos conocida.