La entrevista, un resumen de las cinco horas que duró, se ofrece la noche del miércoles en la cadena de Mediaset, pero El programa de Ana Rosa ha emitido un largo avance. En él, Ángela Dobrowolski cuenta cómo fue el inicio de su relación con Mainat, en el año 2008. "Yo estaba en una agencia de comunicación, tenía una oferta para ir a Inglaterra pero tuve que elegir, entre una prometedora carrera y una relación estable con un hombre", sostiene. "Un hombre que estaba en pleno cortejo e hizo un esfuerzo importante y yo fui detrás", cuenta la mujer hispano-alemana, que se encuentra estudiando el sexto año de la carrera de Medicina.

La mujer del independentista catalán ha relatado que su entorno le decía que "no dejara mi carrera por un hombre rico que se iba a cansar de mí". "Imagino que de su lado le dirían lo mismo, 'esta es una interesada, una 'putita'", añade. Al final apostó por la relación porque "pensé que no era un ligue frívolo, él no dejaba de decirme 'te amo, eres la mujer de mi vida'".

Según ha contado, conoció a Mainat (ahora con 73 años), cuando ella tenía 25 años y él, 61: "Aluciné, no me lo parecía". Niega haberse casado entonces por interés: "No, nos queríamos". Pero según la versión que ha dado a Cuatro, su marido se volvió "frío, calculador, controlador, vengativo y abusivo". Asegura que ahora no lo reconoce: "Me cuesta asimilar que es la misma persona con la que me casé, no le reconozco, ha cambiado".

Ya en su declaración ante el juez, Dobrowolski admitió que había sido infiel a su marido y que la actitud de éste cambió desde entonces. El periodista de En el punto de mira le pregunta si llegó a fingir tener coronavirus para estar con su amante, tal y como la acusó Mainat en la demanda que ganó por la custodia temporal de los hijos tras el presunto intento de asesinato, sustentada en intercambio de mensajes de whatsapp como prueba. Ahora, Ángela admite que se inventó que tenía el covid, "pero no por ese motivo". Lo explica así: "A mi marido nunca le interesó lo que yo hacía, pero empezó a controlarme cuando descubrió que yo empezaba a tener otra vida social al margen de él. Le daba rabia, impotencia, ejerció sobre mí un control que yo no había vivido ni con mis padres".

La mujer de Mainat se remonta al fin de semana en el que fingió tener coronavirus. "Yo quería irme de fin de semana con un amante que tenía entonces; él (Mainat) estaba obsesionado, por eso le dije que había dado positivo en covid, pensé que no se lo creería, pero lo hizo. "Yo lo dije como chiste, pero al día siguiente empecé a recibir mensajes de familiares y amigos preocupados, '¿cómo es posible?', pensaba, y luego Josep María lo hizo público en Twitter". "Me encontré ante un dilema, si dar marcha atrás o no".