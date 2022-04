La mujer de Will Smith le abandona

Will Smith dio el bofetón a Chris Rock, pero el motivo fue un comentario de éste sobre su mujer. Hasta ahora desconocíamos qué pensaba Jada Pinkett sobre la reacción de su marido en la ceremonia de los Oscar, pero una fuente cercana a ella acaba de desvelar que la actriz y productora considera "impactante, dolorosa e inexcusable" la agresión.

Semanas después de lo sucedido en los Oscar 2022, la revista US Weekly se hace eco de unas manifestaciones que suponen la primera vez que Jada da la espalda a su marido respecto a este tema. "Nunca dije que necesitaba protección, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró todo. Él lo sabe, ella lo sabe. Están de acuerdo en que él reaccionó de forma exagerada", dice la mencionada fuente al portal estadounidense.

La misma persona cercana a Jada Pinkett Smith agrega que ella nunca habría deseado la protección de Will Smith. "Ella no es una de esas mujeres que necesitan ser protegidas. No necesitaba hacer lo que hizo, no necesita que la protejan", declara la citada fuente. "Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas", señala.

Hasta ahora lo único que había comentado Jada era un post en sus redes sociales un día después del día de los hechos. En él escribía una lapidaria y misteriosa frase: "Es tiempo de sanar y estoy lista para ello". Pero parece que en ese propósito de resarcir su imagen pública no incluye a su esposo.